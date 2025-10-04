Tôi không nhận ra mình sau ba tháng chơi Pickleball hùng hục

Sau ba tháng chơi Pickleball liên tục, tôi bị sốc khi nhìn mình trong gương: cơ thể gầy gò, teo tóp, mặt hốc hác, da sạm và thiếu sức sống.

Tôi năm nay 32 tuổi, mới biết đến Pickleball cách đây nửa năm. Ban đầu, tôi chỉ tham gia vài buổi cho biết vì bạn bè rủ rê. Nhưng không ngờ môn thể thao này lại khiến tôi mê mẩn đến mức gần như ngày nào cũng ra sân. Cảm giác vận động liên tục, được toát mồ hôi đầm đìa, được cười nói trên sân và cảm nhận sự sảng khoái tức thì khiến tôi tin rằng mình đang sống khỏe mạnh, đang "tái tạo" bản thân từng ngày.

Tôi nghĩ đơn giản: chơi thể thao càng nhiều thì càng tốt. Vận động nhiều sẽ đốt cháy mỡ thừa, mồ hôi ra nhiều thì cơ thể sẽ thải độc, đồng nghĩa với việc vóc dáng sẽ ngày càng săn chắc, trẻ trung. Thế nên, tôi lao vào chơi Pickleball với cường độ cao: hầu như ngày nào cũng đánh, mỗi lần ít nhất hai tiếng. Có tuần tôi chơi đến 6–7 buổi, bất chấp những lúc cơ thể mỏi rã rời. Tôi tin rằng chỉ cần kiên trì, vài tháng sau tôi sẽ có một cơ thể "như mơ".

Thế nhưng, sau ba tháng, tôi đã sốc khi nhìn mình trong gương. Tôi giảm cân thật, nhưng không theo cách tích cực. Thay vì săn chắc, cơ thể tôi gầy gò, teo tóp, khuôn mặt hốc hác, làn da sạm và thiếu sức sống. Bạn bè gặp lại đều nhận xét: "Trông mệt mỏi quá", "gầy kiểu này không đẹp đâu". Tôi bắt đầu thấy những cơn đau nhức cơ bắp kéo dài, khớp gối ê ẩm, nhiều hôm tỉnh dậy mà toàn thân rã rời.

Lo lắng, tôi đi khám và được bác sĩ giải thích rằng cơ thể tôi bị rơi vào trạng thái quá tải. Vận động liên tục, với cường độ cao mà không có thời gian phục hồi, khiến cơ bắp không tái tạo kịp. Việc ra mồ hôi quá nhiều mà tôi không bổ sung đủ nước và chất điện giải dẫn đến tình trạng mất nước kéo dài, làm cơ thể suy kiệt. Thay vì khỏe mạnh, tôi đã khiến mình rơi vào trạng thái hư tổn.

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra mình đã nhầm: chơi thể thao nhiều chưa chắc đã tốt. Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ đến từ vận động, mà còn từ sự cân bằng giữa tập luyện, nghỉ ngơi và dinh dưỡng. Tôi đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng "chơi Pickleball mỗi ngày sẽ có cơ thể đẹp".

Sau cú sốc này, tôi thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận: không còn cố gắng ra sân mỗi ngày nữa. Thay vào đó, tôi sắp xếp tập luyện hợp lý: chơi 2-3 buổi một tuần, những ngày khác dành cho các bài tập giãn cơ, yoga, hoặc đi bộ nhẹ nhàng. Tôi học cách lắng nghe cơ thể, khi cảm thấy mệt sẽ nghỉ ngơi thay vì cố quá. Tôi cũng chú trọng ăn uống, bổ sung nước, chất điện giải, protein, rau xanh và trái cây để cơ bắp được phục hồi.

Kết quả là chỉ sau một tháng thay đổi, tôi cảm thấy khác hẳn. Cơ thể không còn mệt mỏi, da dẻ sáng hơn, tinh thần tươi tắn, vóc dáng cân đối và tràn đầy sức sống. Điều quan trọng nhất là tôi thấy mình khỏe thật sự, chứ không chỉ "tưởng là khỏe".

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra thể thao chỉ thực sự mang lại lợi ích khi được thực hiện một cách khoa học và điều độ. Không có môn thể thao nào "thần kỳ" đến mức chỉ cần chơi hàng ngày là sẽ có vóc dáng đẹp. Cơ thể con người cần sự phục hồi, cần nghỉ ngơi và cần dinh dưỡng đầy đủ. Nếu bỏ qua những yếu tố đó, việc tập luyện có thể phản tác dụng, khiến ta kiệt quệ thay vì khỏe mạnh.

Pickleball vẫn là niềm đam mê của tôi, nhưng thay vì chơi bất chấp, giờ tôi coi nó là một phần trong lối sống cân bằng. Tôi hiểu rằng, để thực sự có được sức khỏe và vóc dáng lâu dài, quan trọng không phải là tập bao nhiêu, mà là tập như thế nào và biết dừng lại khi cơ thể lên tiếng.

Như Mai