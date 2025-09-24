Vợ bắt tôi bỏ Pickleball vì 3 tháng không giảm được cân nào

'Ba tháng chơi Pickleball, tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc mà bụng vẫn to nguyên, anh đi tập hay gặp gỡ ai bên ngoài?', vợ tôi nghi ngờ.

Tôi năm nay gần 40 tuổi, làm công việc văn phòng, ngày ngồi trước máy tính tám tiếng, ít vận động nên vòng bụng cứ ngày một phình ra. Nhìn lại hình ảnh thời thanh niên dáng dấp gọn gàng, rồi so với cái bụng hiện tại, tôi thấy cũng buồn. Vợ tôi thì khỏi phải nói, cứ nhắc chuyện giảm cân suốt ngày: nào là "béo bụng dễ bệnh tim mạch", "bụng bia thì mặc đồ xấu lắm"...

Thế là khi một nhóm bạn đồng nghiệp rủ tham gia chơi Pickleball, tôi hưởng ứng ngay. Tôi nghĩ đây là cơ hội vừa rèn luyện sức khỏe, vừa lấy lại vóc dáng, lại có thú vui riêng ngoài công việc và gia đình. Trong ba tháng qua, tuần nào tôi cũng ra sân tập 4-5 buổi. Mỗi lần chơi xong mồ hôi nhễ nhại, cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Tôi còn thấy mình năng động hơn, ít mệt mỏi hơn khi đi làm.

Nhưng sự thật thì không như tôi tưởng. Cân nặng của tôi vẫn y nguyên, chẳng giảm được ký nào. Vợ nhìn vào chỉ thấy: "Ba tháng chơi miệt mài, tốn bao nhiêu thời gian, mà bụng vẫn to nguyên". Tệ hơn, cô ấy còn nghi ngờ: "Anh đi tập thể thao hay đi gặp gỡ ai bên ngoài? Chứ tập gì mà chẳng gầy đi tí nào".

Và rồi, vợ tôi ra "tối hậu thư": "Từ nay, không được đi chơi Pickleball nữa". Lý do nghe rất hợp lý: "Đã không giảm cân thì đi tập để làm gì, vừa mất thời gian, vừa tốn tiền, lại còn khiến vợ con ở nhà một mình". Nghe vậy, tôi vừa buồn vừa bất lực. Thể thao đâu chỉ để giảm cân. Nó còn là cách để tôi giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc, là nơi để gặp gỡ bạn bè, vận động, giúp tinh thần thoải mái. Có thể cân nặng chưa giảm, nhưng sức khỏe và tinh thần của tôi chắc chắn tốt hơn. Sao vợ chỉ nhìn vào con số trên cái cân để đánh giá mọi nỗ lực của tôi?

Thực ra, tôi cũng hiểu nỗi lo của vợ. Đàn ông ra ngoài tụ tập, lại không có "kết quả" rõ ràng, dễ khiến vợ nghi ngờ. Nhưng nếu cái gì của chồng cũng phải qua "kiểm duyệt", thú vui nào cũng bị soi xét, thì chẳng khác nào cuộc sống hôn nhân chỉ còn nghĩa vụ mà mất đi sự thoải mái.

Ngoài ra, xã hội ta cũng chưa thật sự cởi mở với những môn thể thao mới như Pickleball. Nhiều người coi đây chỉ là trò "thời thượng", "mốt của giới rảnh rỗi", thậm chí chê cười, dị nghị bằng những suy nghĩ tiêu cực. Thể thao lẽ ra phải đa dạng để ai cũng tìm được niềm vui, nhưng những định kiến kiểu này vô tình khiến người chơi như tôi dễ bị hiểu lầm rằng "chơi Pickleball là để khoe mẽ, để trai gái ngoài luồng".

Câu chuyện của tôi chắc không phải cá biệt. Nhiều ông chồng cũng từng bị vợ cấm nhậu, cấm đá bóng, cấm chơi golf... chỉ vì "tốn thời gian, vô bổ". Nhưng có thật là vô ích không? Một người đàn ông có niềm vui riêng, có khoảng trời nhỏ cho bản thân, chắc chắn cũng sẽ cân bằng hơn, vui vẻ hơn khi trở về với gia đình.

Tôi không đòi hỏi vợ phải cổ vũ tôi chơi thể thao, chỉ mong mọi người hiểu: thể thao không nhất thiết phải gắn với mục tiêu giảm cân. Đó còn là sức khỏe tinh thần, là sự gắn kết bạn bè, là niềm vui cá nhân. Nếu bắt buộc phải "ốm đi" mới được công nhận, thì đúng là thiệt thòi cho cánh đàn ông chúng tôi.

Cris