Tôi nhất quyết cho con học trường công dù dư tiền vào trường quốc tế

Tôi là sản phẩm của nền giáo dục công lập, vậy mà khi ra nước ngoài học tập và làm việc, vẫn không hề thua kém bạn bè quốc tế.

Đọc bài viết "Lương 30 triệu nhưng chi hơn 10 triệu cho con học trường tư", tôi cho rằng không có đáp án nào là đúng hay sai tuyệt đối trong việc chọn trường cho con. Ngay cả quần áo, giày dép – những thứ đơn giản bên ngoài – còn có sự khác biệt về gu thẩm mỹ giữa người này với người khác, thì việc học cũng vậy.

Điều quan trọng là khả năng tài chính của mỗi gia đình và tư duy sẵn sàng thích ứng khi cần thay đổi. Ví dụ như khi bạn muốn chuyển trường hay thay đổi phương pháp học nếu con không phù hợp. Chỉ cần phụ huynh hiểu rõ điều kiện của mình và con có khả năng học tập, thì chọn trường công hay trường tư cũng đều ổn.

Tôi cũng là sản phẩm của nền giáo dục công lập. Thế hệ chúng tôi, ở Việt Nam gần như không có sự lựa chọn nào khác ngoài trường công. Vậy mà khi ra nước ngoài học tập và làm việc, chúng tôi vẫn không hề thua kém bạn bè hay đồng nghiệp đến từ các hệ thống giáo dục khác trên thế giới. Điều đó khiến tôi thêm tin rằng, giá trị của người học không chỉ nằm ở nơi học, mà nằm ở cách học và thái độ học tập.

Đến thế hệ con tôi, bối cảnh xã hội đã khác. Ngay cả nhiều gia đình người bản xứ ở nước ngoài mà tôi biết cũng bắt đầu nghi ngờ chất lượng giáo dục công lập. Trong khi đó, dù có đủ điều kiện tài chính để cho con học trường tư, tôi vẫn chọn gửi con đến trường công. Tôi tin tưởng vào hệ thống giáo dục công lập, bởi có cả một mạng lưới quy mô lớn, được đầu tư về giáo trình, phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất. Chỉ cần học sinh đến trường với tinh thần học tập nghiêm túc, cộng thêm sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên, kết quả học tập chắc chắn sẽ không tệ.

Làm cha mẹ, nhiều khi chúng ta hay đổ lỗi cho nhà trường hay giáo viên mà quên tự hỏi: Chúng ta thật sự hiểu bao nhiêu về chính sách, quy định, yêu cầu của nhà trường với học sinh? Chúng ta đã tìm hiểu về nền tảng, phương pháp, điểm mạnh, điểm yếu của từng giáo viên dạy con mình chưa? Chúng ta biết gì về giáo trình con đang học, về cách mà nhà trường muốn hình thành năng lực cho học sinh?

Nhà trường và thầy cô có trách nhiệm của họ, nhưng cha mẹ và học sinh cũng có trách nhiệm riêng. Giáo dục chỉ hiệu quả khi ba bên – thầy cô, phụ huynh và học sinh – cùng hợp tác, cùng giám sát, cùng đồng hành và thực hiện.

Tôi vẫn luôn tâm niệm câu: "Muốn con hay chữ, phải yêu quý thầy". Và tôi tin rằng, điều đó chưa bao giờ lỗi thời. "Yêu" ở đây không chỉ là tặng quà hay nói lời cảm ơn, mà là sự tôn trọng nghề giáo, sự đồng hành và quan tâm thật sự đến quá trình dạy và học. Khi phụ huynh và giáo viên không nhìn nhau bằng sự nghi ngờ hay tiêu cực, khi cả hai cùng hướng đến lợi ích của học sinh, kết quả chắc chắn sẽ khác biệt rất nhiều.

Chọn trường, chọn thầy, suy cho cùng, là chọn cách con mình học và trưởng thành. Và điều đó không bao giờ có một công thức chung cho tất cả.

Eurthho