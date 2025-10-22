Lương 30 triệu nhưng chi hơn 10 triệu cho con học trường tư

Chúng tôi cắt giảm chi tiêu tối đa, không đi du lịch, ít mua sắm, để cho con học trường tư, được phát triển đúng với khả năng của mình.

Tôi có một cậu con trai đang học tiểu học ở Hà Nội. Tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, không quá dư dả, nhưng cũng tạm đủ cho cuộc sống ở thành phố. Chúng tôi cũng đã có nhà riêng nên hàng tháng hầu như không phải lo nghĩ đến tiền thuê nhà.

Cách đây hai năm, khi con chuẩn bị vào lớp 1, tôi đã phải đối diện với một cuộc "tranh luận lớn" trong gia đình: cho con học trường công hay trường tư? Bố mẹ chồng, thậm chí cả vài người thân, đồng nghiệp của tôi đều khuyên rằng "nên chọn trường công". Họ nói: "Mới có tiểu học, tốn kém chục triệu mỗi tháng cho con học trường tư, trường quốc tế làm gì cho phí phạm. Bao nhiêu người học trường công mà vẫn giỏi, vẫn thành công đấy thôi. Tiền đấy sau này thích thì cho con đi du học chẳng hơn à?".

Tôi hiểu, mọi người đều thương nên mới góp ý như vậy, vì với mức thu nhập 30 triệu ở thành phố, dành hơn 10 triệu mỗi tháng cho học phí cho con học tiểu học là một khoản không nhỏ. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, tôi và chồng vẫn quyết định cho con học trường tư chất lượng cao.

Không phải vì muốn "sĩ diện" hay chạy theo trào lưu, mà chúng tôi thấy môi trường này phù hợp với tính cách và nhu cầu của con. Con tôi là đứa bé hiếu động, thích đặt câu hỏi, thích khám phá mọi thứ xung quanh. Ở các lớp mẫu giáo công lập trước đó, con thường bị cô phê bình là "không chịu ngồi yên", "hay nói leo", "không tập trung". Nhưng tôi biết, con không phải hư mà chỉ là thích tò mò, thích khám phá theo cách riêng.

Khi tham quan trường tư mà con đang học hiện nay, tôi thấy chương trình học linh hoạt, khuyến khích trẻ sáng tạo. Thầy cô ở đây cũng nhẹ nhàng, quan tâm từng học sinh. Mỗi buổi học, con đều được thực hành, thảo luận, khám phá chứ không chỉ nghe đọc rồi chép bài. Từ khi học ở đó, con tôi tự tin hơn hẳn, thích đến trường, biết bày tỏ ý kiến và làm việc nhóm.

>> 'Ảo tưởng thiên đường' khi cho con học trường quốc tế

Tất nhiên, gánh nặng tài chính với chúng tôi là không nhỏ. Mỗi tháng ngoài học phí, còn tiền ăn, tiền câu lạc bộ, đồng phục, dã ngoại... có tháng tổng cộng hơn 12 triệu. Chúng tôi phải tính toán lại mọi chi tiêu, cắt bớt những khoản không thật sự cần thiết. Vợ chồng tôi hầu như không đi du lịch, ít mua sắm, nhưng đổi lại, tôi thấy an tâm khi con được phát triển đúng với khả năng của mình.

Tôi không phủ nhận giá trị của trường công. Rất nhiều học sinh trường công học giỏi, ngoan ngoãn, và có giáo viên tận tâm. Nhưng tôi tin rằng, mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau, và không phải môi trường nào cũng phù hợp với tất cả. Việc chọn trường nên dựa trên tính cách và tố chất của con, chứ không chỉ dựa vào suy nghĩ "trường công là tốt, trường tư là tốn kém".

Người ta thường nói "đầu tư cho giáo dục là khoản đầu tư sinh lời lớn nhất". Tôi không biết con tôi sau này có thành công hay không, nhưng tôi tin rằng, khi được học trong môi trường khiến con thấy vui, được tôn trọng và khích lệ, đó đã là nền tảng quý giá nhất với con.

Với tôi, 10 triệu mỗi tháng cho con học trường tư không phải là lãng phí, mà là một sự đầu tư có ý nghĩa – đầu tư cho tương lai, cho niềm vui học tập, và cho sự phát triển toàn diện của con. Ít nhất cho đến gờ, sau hai năm, tôi vẫn thấy lựa chọn của mình là chính xác.

Cun