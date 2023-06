'Tôi cho con học trường chuyên vì môi trường toàn người giỏi'

'Hạt giống tốt nhưng nếu không được gieo vào mảnh đất tốt thì cũng chưa chắc phát triển'.

Đưa con vào trường chuyên là một mục tiêu lớn của rất nhiều phụ huynh. Nhiều người sẵn sàng đầu tư cho con cái học thêm từ nhỏ để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc cạnh tranh một suất vào trường chuyên. Vậy tại sao trường chuyên lại được nhiều người đề cao lựa chọn như vậy?

Đánh giá cao tầm quan trọng của trường chuyên, độc giả Hoang Binh Minh chia sẻ câu chuyện của chính con mình: "Tôi có hai con đã học xong lớp 12, con lớn học trường chuyên của tỉnh và con học trường thường (do con học không bằng anh và không thích học chuyên). Tuy nhiên, kết quả vào đại học của hai con rất khác nhau. Con lớn đam mê môn Lý nên tự học để thi vào chuyên dù gia đình không ép học, kết quả con đỗ thủ khoa đầu vào môn Lý và được tuyển thẳng vào đại học, vừa ra trường đã có công ty nước ngoài nhận về làm việc luôn. Trong quá trình học cấp ba, con không phải học thêm môn gì, chỉ học chương trình do nhà trường dạy.

Còn con nhỏ của tôi dù không học chuyên nhưng cũng thi vào được trường cấp ba có tiếng ở tỉnh, chỉ đứng sau trường chuyên. Tuy nhiên, môi trường học hoàn toàn khác, con vẫn phải đi học thêm mới đủ kiến thức. Và khi thì vào đại học, con cũng không thi được trường mình mong muốn. Đúng là bản thân tự học quyết định nhiều nhưng qua thực tế hai con đã học, tôi thấy không nên bỏ trường chuyên. Trừ trường hợp con không có khả năng theo kịp trình độ mà phụ huynh cứ ép con học, rồi tìm mọi cách để con được vào trường chuyên".

Cũng mang ơn trường chuyên đã giúp con cái thành công, bạn đọc Pig Pinky cho rằng: "Nhờ trường chuyên mà hai con của tôi tạm gọi là thành công như ngày hôm nay. Một đứa đang phụ trách truyền thông khu vực Asian của một tập đoàn tại Singapore, một đứa làm việc ở Australia. Hai con tôi từ cấp hai đã học chuyên. Thực sự, chúng không phải những đứa trẻ tự giác học cho lắm nhưng sau khi được bố mẹ định hướng cho vào trường chuyên chúng, thấy môi trường toàn là những bạn giỏi, chăm chỉ nên cũng dần học theo để bắt kịp bạn bè.

Tất nhiên là con tôi cũng học hành không đến nỗi nào, nghĩa là hạt giống đã tốt nhưng nếu không được gieo vào mảnh đất tốt thì cũng chưa chắc phát triển được. Tôi không dám nhắc đến những bé có tài năng thiên phú và có ý chí cố gắng vì ở đâu cũng có thể thành công. Tôi trực tiếp hỏi con rằng "nếu ngày đó bố mẹ không ép con học để thi đỗ vào trường chuyên, mà chỉ học trường thường, thì các con có ngày hôm nay không?". Các con tôi đều nói rằng ngày xưa bị ép học cũng bực mình lắm, nhưng bây giờ các con thấy thật là may mắn khi được học trường chuyên, nếu không chúng con đã không nỗ lực hết sức và không thể có thành quả như ngày hôm nay'".

>> 'Dẹp bỏ trường chuyên là tư duy cào bằng'

Từng trực tiếp trải qua môi trường giáo dục chuyên, độc giả Hoa Vu cảm thấy may mắn: "Tôi cũng học trường chuyên ở thành phố cách đây 15 năm. Để có thể thi vào trường chuyên, mẹ tôi đã nỗ lực tìm các chỗ học thêm cho tôi, thậm chí thuê cả gia sư. Mặc dù không đỗ vào chuyên Anh như mẹ kỳ vọng, tôi vẫn đã có cơ hội học trường chuyên. Đến ngày hôm nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy giận giữ, khó chịu hay có bất cứ suy nghĩ tiêu cực gì về quyết định và quyết tâm của mẹ, dù phải nói là tôi đã phải rất áp lực.

Ngày đó, môi trường trường chuyên như nơi tôi học hơn hẳn về sự an toàn, lành mạnh (nhiều hoạt động, ít bạo lực học đường, không phải chạy khắp nơi học thêm...) so với nhiều trường công top đầu lúc đó. Tôi cảm thấy rất may mắn vì sự thúc đẩy của mẹ năm đó. Tất nhiên, ngày nay phụ huynh cũng không nên ép (và không thể ép) con em mình, nhưng ai cũng muốn hỗ trợ, mong muốn tìm những chỗ tốt nhất, môi trường an toàn nhất cho con, đó là một tâm lý chung của tất cả các bậc cha mẹ.

Năm đó khi học trường chuyên, tôi không hề giỏi nhưng chưa bao giờ phải tự ti so với các bạn trong trường lớp, thầy cô rất công bằng. Mặc dù để thi vào cũng bị mẹ ép học rất áp lực, nhưng nhờ đó mới tạo ra tôi hôm nay. Càng lớn, tôi mới càng hiểu được sự nỗ lực của mẹ hoàn toàn là vì con cái".

Nói về môi trường học tập đáng mơ ước, bạn đọc Hanhu ủng hộ sự tồn tại của trường chuyên: "Xuất thân từ học sinh trường chuyên, tôi thấy đây là một môi trường rất đáng để học tập. Những ai chưa từng học ở đó sẽ có suy nghĩ rằng học sinh chuyên rất mệt mỏi với áp lực học tập gồng gánh trên vai. Nhưng thực tế không giống như cách nghĩ của mọi người chút nào. Ở đó, mọi thứ đều bình đẳng, môi trường tốt, thầy cô tốt, bạn bè cũng không có sự phân biệt đối xử.

Học tập tốt, bạn sẽ có nhiều cơ hội như tham gia các cuộc thi lớn, săn học bổng từ các trường danh giá hàng đầu. Còn không, tại trường vẫn có rất nhiều câu lạc bộ để bạn học có thể đi đôi với hành. Nói chung, hoạt động ngoại khóa tại trường chuyên cũng vô cùng mạnh, có rất nhiều cơ hội để mỗi người nâng cao và phát huy những khía cạnh, điểm mạnh của mình chứ không phải chỉ chăm chăm vào việc đọc sách như mọi người nghĩ. Vậy nên, nếu con học tốt thì trường chuyên vẫn luôn là môi trường đáng mơ ước để học tập vè rèn luyện".

>> Bỏ tư tưởng 'trường chuyên đào tạo nhân tài'

Khẳng định giá trị mà trường chuyên mang lại, độc giả Van Ma đề xuất xây dựng trường chuyên theo quy mô đại học: "Định hướng của các gia đình, đầu tư cho con cái vào trường chuyên là chính đáng và có thành quả. Hầu hết gia đình có điều kiện, đầu tư định hướng rất sớm cho con từ tiểu học để vào chuyên. Nhưng cũng có một tỷ lệ nhỏ, một số ít em học chăm chỉ, tố chất và tham gia bồi dưỡng ôn học sinh giỏi, đọc sưu tầm các bài hay trên mạng, sách báo cũng chen được suất đỗ vào chuyên.

Học sinh trường chuyên đi thi đỗ giải quốc gia, Olympic quốc tế, đó là những kiến thức chuyên môn ở bậc Đại học. Trình độ của các em có khi còn hơn một Thạc sĩ, thậm chí một số ít Tiến sĩ. Những người đi làm từng học chuyên cũng chứng minh được hiệu quả công việc. Thực ra, chương trình sách giáo khoa mới đang phân luồng theo kiểu trường chuyên.

Tuy nhiên, ở tuyến tỉnh, nếu cơ sở vật chất chỉ đảm bảo cho học sinh ôn thi đại học và một số ít học sinh giỏi quốc gia thì chưa cân xứng. Theo tôi, nên xây dựng trường chuyên quy mô như đại học theo khu vực, có ký túc xá, cơ sở vật chất, thí nghiệm như đại học và phương tiện đưa đón học sinh về các tỉnh để nhân tài được tập trung".

Việt Thành tổng hợp

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.