Tìm tinh trùng giúp người đàn ông U70 có con

TP HCMÔng Jim, 67 tuổi, thất bại khi nối ống dẫn tinh để có con, nay được bác sĩ chọc hút tinh trùng thụ tinh ống nghiệm thành công.

Ông Jim, quốc tịch Australia, đã lớn tuổi kèm sức khỏe yếu lại thắt ống dẫn tinh từ năm 2010 trước khi ly hôn. Nay ông cưới vợ mới là người Việt Nam, muốn có con nên sang Thái Lan phẫu thuật thông nối ống dẫn tinh nhưng không thành công, biến chứng nhiễm trùng nặng phải điều trị bằng kháng sinh hai tháng.

Đầu năm 2025, vợ chồng ông về Việt Nam thăm gia đình, đến khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8) khám. "Đây là bệnh nhân vô sinh sau triệt sản, lớn tuổi nhất tại bệnh viện và là ca khó", ThS.BS Lê Đăng Khoa, trưởng đơn vị, cho biết.

Trường hợp này, bệnh nhân có thể được thông nối ống dẫn tinh thành công nhờ hệ thống kính vi phẫu phóng đại gấp 30 lần so với kỹ thuật thông thường. Tuy nhiên, khả năng quan hệ để có con tự nhiên của ông Jim không cao, vợ chồng đều đã lớn tuổi. Do đó, bác sĩ áp dụng kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA) để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây là kỹ thuật không xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh, không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, hiệu quả cao. Kết quả, bác sĩ đã thu được hai mẫu tinh trùng.

Êkíp bác sĩ chọc hút tinh trùng giúp nam giới vô sinh có con. Ảnh minh họa: Hoài Thương

Chị Tuyết - vợ ông Jim, 42 tuổi, chỉ số dự trữ buồng trứng AMH suy giảm còn 0.9 ng/mL, được gom noãn hai chu kỳ, thu tổng cộng 9 noãn. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện tiêm vào bào tương noãn, nuôi cấy phôi trong hệ thống tủ động học time-lapse thu được 5 phôi ngày 5 chất lượng tốt. Kỹ thuật sinh thiết sàng lọc phôi tiền làm tổ ghi nhận có 4 phôi không mang bất thường di truyền.

Chị Tuyết được chuyển một phôi vào buồng tử cung, hiện thai 12 tuần, phát triển khỏe mạnh. Vợ chồng ông Jim trở lại Australia theo dõi thai kỳ. Mẫu tinh trùng và các phôi còn lại được trữ đông giúp họ có cơ hội sinh thêm con trong tương lai mà không cần các can thiệp phức tạp khác.

Bác sĩ Khoa khuyến cáo nam giới cân nhắc kỹ trước khi triệt sản, bởi thủ thuật thắt ống dẫn tinh dễ dàng nhưng nối lại khó khăn và tốn kém hơn. Trường hợp triệt sản muốn có con trở lại, vợ chồng nên cùng đi khám để bác sĩ đánh giá toàn diện sức khỏe sinh sản, xây dựng phác đồ phù hợp.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi