Tìm tinh trùng giúp người đàn ông có con

TP HCMAnh Trung, 31 tuổi, bị tắc ống dẫn tinh bẩm sinh, phẫu thuật thông nối thất bại, có con nhờ kỹ thuật trích mô tinh hoàn tìm tinh trùng thụ tinh ống nghiệm.

Anh Trung vô sinh do vô tinh tắc nghẽn, tức tinh hoàn vẫn sản xuất tinh trùng nhưng không thể xuất ra ngoài, được phẫu thuật điều trị ở một bệnh viện khác nhưng không thành công. ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết cuộc phẫu thuật nối ống dẫn tinh thất bại trước đó để lại vết sẹo mổ. Nếu can thiệp lần hai sẽ gây ảnh hưởng đến mạch máu và cấu trúc giải phẫu, tỷ lệ thành công thấp hơn và nguy cơ tổn thương cao hơn.

Bác sĩ Hạnh khám và tư vấn cho một cặp đôi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8

Bác sĩ chỉ định anh Trung phẫu thuật mở bìu lấy tinh trùng từ tinh hoàn (TESE). Thủ thuật này cho tỷ lệ tìm thấy tinh trùng rất cao mà chỉ lấy một mẫu mô nhỏ, ít xâm lấn, ít gây tổn thương tổng thể đến tinh hoàn và hệ thống ống dẫn. Người bệnh vẫn có cơ hội thông nối lại ống dẫn tinh khi cần.

Êkíp bác sĩ rạch một đường nhỏ ở tinh hoàn, lấy một mẫu mô và chuyển vào phòng Lab. Các chuyên viên phôi học xé mô để giải phóng các tinh trùng bên trong các ống sinh tinh. Sau 30 phút, bác sĩ thu đủ tinh binh cho một lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và trữ đông cho một chu kỳ trong tương lai.

Cùng lúc đó, vợ anh Trung được chọc hút trứng ở phòng bên cạnh. Kết quả kích thích buồng trứng được 20 noãn, nuôi được một phôi ngày 5 loại 3. Bác sĩ tiêm tinh trùng trực tiếp vào noãn (kỹ thuật ICSI) để tạo phôi. Vợ anh Trung đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên, hiện thai kỳ hơn 10 tuần.

Chuyên viên phôi học IVF Tâm Anh thực hiện kỹ thuật ICSI và nuôi cấy phôi. Ảnh: Quốc Thắng

Không có tinh trùng trong tinh dịch có thể do tắc nghẽn hoặc không do tắc nghẽn. Trường hợp tắc nghẽn bẩm sinh, tức nam giới sinh ra thiếu một đoạn hoặc toàn bộ ống dẫn tinh, thường liên quan đến đột biến gene gây bệnh xơ nang. Bệnh còn có thể do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục như lậu, Chlamydia hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu gây viêm mào tinh, viêm ống dẫn tinh, chấn thương mạnh vùng bìu, tổn thương sau phẫu thuật. Một số nam giới tắc ống dẫn tinh do chủ động triệt sản để ngừa thai.

Bác sĩ Hạnh khuyến cáo nam giới khi có dấu hiệu của bệnh cần đi khám để được tư vấn và điều trị kịp thời. Người bệnh sẽ được xét nghiệm nội tiết, siêu âm, sinh thiết tinh hoàn và phân tích di truyền để chẩn đoán bệnh. Tùy nguyên nhân, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật nối thông để tái lập dòng chảy tự nhiên của tinh trùng, giúp người bệnh có thể có con tự nhiên. Song phương pháp này tồn tại khả năng tái tắc sau mổ. Lúc này người bệnh sẽ được áp dụng các kỹ thuật lấy tinh trùng trực tiếp từ mào tinh (MESA, PESA) hoặc từ tinh hoàn (TESE) để làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi