Tiêu xương do ung thư hạch di căn

Hà NộiÔng Vuttananon, 56 tuổi, đau đầu, tê bì hai chân, đau bả vai, bác sĩ chẩn đoán u lympho không Hodgkin gây tiêu xương đa vị trí.

Ông Vuttananon, quốc tịch Lào, chụp CT và MRI tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy phát hiện các ổ tiêu xương đa vị trí ở xương chậu phải, xương sườn, xương chẩm, xương đỉnh trái, với đặc điểm bờ không đều và phá hủy vỏ xương. BS.CKII Ngô Trường Sơn, Phó khoa Ung bướu, cho biết hình ảnh CT nghi ngờ tổn thương ác tính, nhiều khả năng là di căn xương hoặc bệnh lý ác tính về huyết học.

Các bác sĩ hội chẩn quyết định sinh thiết xương tại vị trí tiêu xương cánh chậu phải, xương sọ dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính. Kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch xác định bệnh nhân mắc ung thư hạch bạch huyết dạng u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL).

Bác sĩ Sơn tư vấn cho ông Vuttananon. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Đây là một dạng ung thư máu tiến triển nhanh và có độ ác tính cao", bác sĩ Sơn giải thích. Phim chụp PET/CT cho thấy có tổn thương tăng hấp thụ FDG-18 tại nhiều vị trí xương toàn thân, chứng tỏ bệnh đã ở giai đoạn 4, lan tràn. Ông Vuttananon mắc u lympho ngoài hạch, biểu hiện ở xương nên không có triệu chứng hạch điển hình khiến chẩn đoán ban đầu gặp khó khăn.

Thông thường u lympho ác tính phát triển ở hệ thống hạch bạch huyết, tuy nhiên, tế bào lympho còn phân bố ở khắp nơi trong cơ thể nên u có thể phát sinh ở ngoài hệ thống hạch và ngoài tổ chức bạch huyết như phổi, ngực, da, dạ dày, xương..

Người bệnh được điều trị hóa chất kết hợp kháng thể đơn dòng theo phác đồ R-CHOP với khoảng 6-8 chu kỳ, kèm kháng thể đơn dòng Denosumab nhằm kiểm soát tình trạng tiêu xương. R-CHOP là phác đồ phổ biến trong điều trị u lympho không Hodgkin, kết hợp hóa trị và thuốc nhắm trúng đích. Trong đó, "R" là viết tắt của Rituximab - kháng thể đơn dòng nhắm vào protein CD20 trên tế bào ung thư, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào bệnh. Phác đồ còn sử dụng kết hợp ba thuốc hóa trị giúp tăng khả năng tiêu diệt tế bào ung thư.

Bệnh nhân dung nạp thuốc tốt, ăn uống, sinh hoạt bình thường, các triệu chứng giảm sau chu kỳ điều trị đầu tiên. Mỗi chu kỳ điều trị cách nhau ba tuần, người bệnh được truyền thuốc và xuất viện trong ngày nếu không có biến chứng.

U lympho không Hodgkin là một loại ung thư xuất phát từ hệ thống hạch bạch huyết, một phần của hệ thống miễn dịch cơ thể. Bệnh xảy ra khi các tế bào bào bạch cầu lympho tăng sinh mất kiểm soát, dẫn đến hình thành các khối u. Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 3.500 ca mắc mới bệnh này.

Bệnh không biểu hiện triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Bác sĩ Sơn khuyến cáo mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ. Trường hợp sờ thấy hạch cổ, sốt kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân... nên đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa ung bướu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hiếu Nguyễn

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi