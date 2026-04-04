Kết hợp thuốc đích, miễn dịch chữa ung thư gan kháng trị

Hà NộiBà Hương, 75 tuổi, ung thư gan đã được nút mạch và đốt sóng cao tần, nay bác sĩ điều trị kết hợp truyền thuốc đích và miễn dịch.

Kết quả chụp MRI cho thấy khối u gan của bà Hương lớn 56x63x51 mm, xâm lấn tĩnh mạch cửa. Nhiều vật liệu nút mạch sót lại, nhưng mạch máu nuôi khối u vẫn tăng sinh. Xét nghiệm chỉ dấu ung thư gan (AFP) trên 31.000 ng/ml, cao hơn 3.000 lần bình thường.

ThS.BS Nguyễn Thành Trung, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán bà Hương mắc ung thư gan giai đoạn tiến triển, đã kháng điều trị tại chỗ (phương pháp nút mạch và đốt sóng cao tần điều trị tập trung vào một vị trí, khối u cụ thể không ngăn u tiến triển). Người bệnh cần được chuyển sang phác đồ điều trị toàn thân trước khi gan suy nặng, bỏ lỡ "giai đoạn vàng", làm tăng nguy cơ di căn.

Bác sĩ Trung tư vấn cho bà Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Hương được tư vấn điều trị truyền thuốc đích kết hợp thuốc miễn dịch. Bác sĩ Trung giải thích thuốc điều trị nhắm đích tấn công yếu tố tăng trưởng mạch máu, ngăn chặn gan sinh mạch máu mới, cắt nguồn nuôi khối u. Trong khi liệu pháp miễn dịch vô hiệu hóa protein PD-L1 trên tế bào ung thư, giúp hệ miễn dịch nhận diện được tế bào u và tiêu diệt chúng.

Sau ba đợt điều trị, xét nghiệm máu thấy chỉ dấu ung thư gan (AFP) của bà Hương giảm còn khoảng 7.000 ng/ml. "Sau 6 đợt điều trị, AFP còn trên 200 ng/ml, tương đương mức giảm 99%, người bệnh đáp ứng rất tốt", bác sĩ Trung nói.

Ung thư gan là bệnh ung thư phổ biến thứ hai tại Việt Nam, với hơn 24.500 ca mắc mới năm 2022. Đây là loại ung thư có số ca tử vong cao nhất với hơn 23.300 mỗi năm, chiếm 19,4% tổng số ca tử vong do ung thư, theo thống kê của Globocan năm 2022.

Bệnh thường diễn biến âm thầm, giai đoạn sớm không có triệu chứng. Đến khi có các biểu hiện như vàng da, đau bụng, chức năng gan suy giảm đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Lúc này điều trị khó khăn, tiên lượng xấu.

Bác sĩ Trung khuyến cáo người khỏe mạnh nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm, siêu âm gan để kịp thời phát hiện các vấn đề bất thường. Nếu thuộc nhóm yếu tố nguy cơ ung thư gan cao như nhiễm virus viêm gan B, xơ gan, uống nhiều rượu, hút thuốc lá, bác sĩ có thể chỉ định thêm xét nghiệm chỉ dấu ung thư gan (AFP) để tầm soát. Phát hiện sớm ung thư gan, giúp người bệnh có nhiều lựa chọn điều trị bằng các biện pháp ít xâm lấn như nút mạch, đốt sóng cao tần.

Giai đoạn muộn hơn, bệnh dễ kháng trị tại chỗ, bác sĩ cần dùng phác đồ toàn thân cho người bệnh. Hiện, thuốc miễn dịch kết hợp thuốc đích thế hệ mới giúp người bệnh điều trị ung thư gan kiểm soát bệnh tốt, cải thiện tiên lượng so với phác đồ cũ chỉ có thuốc đích đơn lẻ, theo bác sĩ Trung.

Thanh Long

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi