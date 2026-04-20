Tiểu đường biến chứng suy thận

TP HCMBà Hân, 53 tuổi, ngứa da, phù nề hai chân, giảm 7 kg một tháng, bác sĩ chẩn đoán suy thận do bệnh tiểu đường biến chứng.

Bà Hân được chẩn đoán tiền tiểu đường 10 năm trước nhưng không khám và theo dõi định kỳ. Gần đây, bà uống chanh muối để "thanh lọc" cơ thể, tập luyện cường độ cao trong một tháng giảm từ 66 kg xuống 57 kg. Sau đó, bà thường xuyên mệt mỏi, tiểu nhiều, tăng huyết áp, ngứa toàn thân, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

BS.CKI Trần Đông Hải, khoa Nội Tổng hợp, cho biết chỉ số đường huyết của bà Hân là 220 mg/dL (bình thường khoảng 70-99), chỉ số triglycerid (mỡ máu xấu) gấp đôi bình thường. Bà còn bị hẹp mạch vành 40%, tiểu đạm (protein trong nước tiểu cao).

"Đây là biến chứng do không kiểm soát bệnh tiểu đường, đường huyết cao kéo dài gây xơ vữa động mạch vành, tổn thương thận mạn tính dẫn đến suy thận", bác sĩ Hải nói, thêm rằng người bệnh tự ý uống nước chanh muối (chứa lượng lớn natri) trong thời gian dài càng thúc đẩy tổn thương thận nặng hơn. Khi thận yếu, chức năng đào thải kém tạo điều kiện cho muối thừa tích tụ nước làm tình trạng phù nề trầm trọng gây ngứa, huyết áp tăng cao.

Bác sĩ Trần Đông Hải phân tích các chỉ số xét nghiệm cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định bà Hân chạy thận ba lần mỗi tuần, song song đó xây dựng phác đồ kiểm soát đường huyết và huyết áp. Người bệnh cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng chuyên biệt cho người tiểu đường và suy thận gồm kiểm soát lượng nước nạp vào, ăn nhạt, giảm thịt cá để hạ ure máu, hạn chế các loại trái cây nhiều đường và kali (như chuối, nho, vải).

Bác sĩ Hải khuyến cáo người trưởng thành nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Người bệnh tiền tiểu đường, tiểu đường cần tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ để theo dõi bệnh. Không tự ý áp dụng các phương pháp điều trị truyền miệng không rõ nguồn gốc để tránh những biến chứng đáng tiếc.

Thảo Vy

*Tên người bệnh đã được thay đổi