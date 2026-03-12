Tiêm xóa nhăn trán có làm mặt đơ cứng không?

Tôi 35 tuổi, trán có nhiều nếp nhăn khi nhướn mày. Tôi muốn tiêm xóa nhăn nhưng rất lo mặt bị đơ cứng hoặc sụp chân mày. (Trần Hương, Hải Phòng)

Trả lời:

Tiêm xóa nhăn trán là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật, sử dụng botulinum toxin type A (botox) để làm giãn tạm thời cơ trán, từ đó giảm các nếp nhăn động hình thành khi biểu cảm.

Tiêm xóa nhăn trán thường được chỉ định khi nếp nhăn xuất hiện rõ lúc nhướn mày, biểu cảm hoặc khi đã hình thành nếp nhăn tĩnh không biến mất dù thả lỏng khuôn mặt. Phương pháp này cũng phù hợp với người trẻ có nguy cơ lão hóa sớm muốn phòng ngừa nếp nhăn sâu, người ngại phẫu thuật hoặc cần cải thiện nhanh diện mạo trước các sự kiện quan trọng. Tiêm sớm khi nếp nhăn còn giúp kiểm soát hoạt động cơ hiệu quả hơn và hạn chế sự hình thành nếp nhăn sâu theo thời gian.

Tiêm botox xóa nhăn không làm đơ mặt nếu được thực hiện đúng chuyên môn, bởi botox chỉ có tác dụng làm giảm có kiểm soát hoạt động của các cơ gây nếp nhăn, không gây liệt cơ mặt. Tình trạng gương mặt cứng, kém biểu cảm thường do tiêm sai vị trí, liều lượng quá cao hoặc phân bố thuốc không phù hợp, đặc biệt khi tiêm dày ở vùng trán giữa hoặc tiêm nhiều vùng cùng lúc trong lần đầu.

Bác sĩ chuẩn bị thực hiện tiêm botox xóa nhăn trán cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để hạn chế nguy cơ này, bạn cần lựa chọn bác sĩ da liễu - thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề, xây dựng liều tiêm cá nhân hóa theo cấu trúc cơ mặt và tái khám định kỳ để điều chỉnh liều khi cần. Khi được tiêm đúng kỹ thuật, botox giúp da căng mịn, giảm nếp nhăn hiệu quả mà vẫn duy trì biểu cảm linh hoạt, tự nhiên.

Tiêm botox an toàn và không cần thời gian nghỉ dưỡng, hiệu quả nhanh sau 3-5 ngày, giúp làm phẳng vùng trán, giảm nếp cau mày và có thể nâng nhẹ cung mày. Trong 24 giờ đầu sau tiêm, bạn cần tránh xoa bóp vùng trán, không nằm úp mặt hoặc vận động mạnh nhằm ngăn ngừa thuốc lan sang các nhóm cơ không mong muốn. Hạn chế rượu bia, cà phê và các thuốc có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Uống đủ nước, tăng cường rau xanh và vitamin C hỗ trợ phục hồi da tốt hơn. Tái khám sau 1-2 tuần để bác sĩ đánh giá mức độ giãn cơ, hiệu quả điều trị và điều chỉnh liều nếu cần.

Ngoài tiêm botox, có nhiều phương pháp khác xóa nhăn trán tùy mức độ lão hóa và tình trạng da. Các phương pháp không xâm lấn như laser trẻ hóa, sóng cao tần (RF) hoặc siêu âm hội tụ (HIFU) kích thích tăng sinh collagen, cải thiện độ săn chắc và làm mờ nếp nhăn nhẹ đến trung bình. Với trường hợp da chảy xệ hoặc nếp nhăn sâu hơn, căng chỉ sinh học có thể được chỉ định nhằm nâng đỡ mô và tái cấu trúc vùng trán. Các liệu pháp tái tạo da như PRP hoặc mesotherapy cũng giúp cải thiện chất lượng da, tăng độ ẩm và đàn hồi, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn. Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa khám và cá thể hóa liệu trình điều trị để đảm bảo hiệu quả, an toàn.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Độc giả gửi câu hỏi da liễu - thẩm mỹ da tại đây để bác sĩ giải đáp







