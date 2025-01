Làm thế nào xóa nếp nhăn ở cổ?

Tôi có nhiều nếp nhăn ở cổ, trông già hơn tuổi khiến tôi kém tự tin. Làm sao để xóa nếp nhăn ở cổ? (Thảo Hiền, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nếp nhăn xuất hiện khi da mất đi độ đàn hồi, lớp da lỏng lẻo tạo ra những nếp gấp. Một số nguyên nhân hình thành nếp nhăn ở cổ như lão hóa da do tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, di truyền... Phụ nữ trung niên dễ xuất hiện nếp nhăn ở vùng này do lão hóa da. Tùy vào tình trạng, nếp nhăn ở cổ của chị có thể điều trị bằng các phương pháp dưới đây.

HIFU

HIFU (High-intensity focused ultrasound) là phương pháp sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tác động lên lớp trung bì và hạ bì, kích thích tăng sinh collagen cùng elastin. Từ đó da săn chắc hơn, nâng cơ mặt, nếp nhăn và nọng cằm giảm. Công nghệ này không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng sau khi thực hiện. Hiệu quả có thể thấy ngay sau khi kết thúc liệu trình và kéo dài 6-12 tháng.

SuperB

Công nghệ SuperB (sofwave) là phương pháp không xâm lấn giúp cải thiện nếp nhăn cổ, dưới cằm. Công nghệ này sử dụng 7 chùm tia siêu âm SuperB song song cùng một lúc, với cường độ và tần số đồng đều, xuyên sâu vào da, kích thích sản sinh collagen cũng như elastin.

Thời gian thực hiện khoảng 30-45 phút, hiệu quả trong khoảng 12 tháng chỉ sau một lần. Thiết bị được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép năm 2022 cho người có nhu cầu làm đẹp "không dao kéo".

Phương pháp SuperB giúp cải thiện nếp nhăn ở dưới cằm và cổ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vi kim RF

Đây là phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật vi kim và tần số vô tuyến. Các kim siêu nhỏ tạo ra các vi kênh trong da, cho phép năng lượng tần số vô tuyến xâm nhập vào các lớp sâu và kích thích sản xuất collagen. Lăn kim tần số vô tuyến có thể giảm các nếp nhăn ở cổ và cải thiện kết cấu tổng thể của da, làm da trông săn chắc, mịn màng hơn.

Tuy nhiên, phương pháp này cần thực hiện nhiều lần để hiệu quả tối ưu. Hiệu quả tùy thuộc vào tình trạng nếp nhăn hiện tại, nguyên nhân, cấu trúc da cũng như đáp ứng của từng người.

Tiêm botox

Botox có nguồn gốc từ vi khuẩn Clostridium botulinum, hoạt động ngăn chặn các tín hiệu hóa học từ các dây thần kinh giúp cơ co lại, giảm các nếp nhăn. Với nếp nhăn động, botox có thể điều trị hiệu quả, nhưng với nếp nhăn tĩnh cần phối hợp thêm phương pháp khác để tác dụng tối ưu. Tiêm botox còn giúp cho da mịn màng hơn. Tùy vào độ tuổi, mức độ đàn hồi của da mà hiệu quả có thể duy trì 6-9 tháng.

Người bệnh được tiêm botox điều trị nếp nhăn ở cổ: Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dùng mỹ phẩm

Mỹ phẩm thoa như serum vitamin C, retinoid, dưỡng ẩm. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa mạnh, tốt cho da, làm bất hoạt các gốc tự do, nhờ đó đảo ngược tác hại do tia UV và các yếu tố môi trường khác. Tuy nhiên chỉ một số trường hợp có thể có đáp ứng với phương pháp này.

Retinoid có nguồn gốc từ vitamin A, là thành phần chống lão hóa da. Chị sử dụng một lượng nhỏ, cách vài ngày một lần có thể làm giảm nếp nhăn ở cổ nhưng không thể cải thiện hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu da kích ứng (nóng rát, bong tróc da...) với retinoid, chị nên ngừng sử dụng.

Dưỡng ẩm cũng giúp cải thiện nếp nhăn ở cổ nhưng không nhiều. Chị chỉ cần thoa kem dưỡng ẩm ở cổ cùng lúc với dưỡng da mặt.

Chị nên đến bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da khám để được đánh giá tình trạng nếp nhăn và điều trị phù hợp. Để phòng nếp nhăn ở cổ xuất hiện nhiều hơn, chị nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, thoa lại sau 2-3 giờ. Nếu hút thuốc, cần ngừng hút vì khói thuốc gây tổn lại đến collagen khiến da nhanh lão hóa và xuất hiện nếp nhăn.

Bác sĩ CKI Lê Nguyễn Thủy Vy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7