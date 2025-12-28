Nên tiêm filler hay botox làm mờ nếp nhăn vùng mắt?

Tôi 39 tuổi, có nếp nhăn ở đuôi mắt, nên chọn botox để làm mờ hay tiêm filler làm đầy? (Như Quỳnh, Ninh Bình)

Trả lời:

Botox và filler là các phương pháp thẩm mỹ giúp làm mờ nếp nhăn và cải thiện dấu hiệu lão hóa, nhưng khác nhau hoàn toàn về cơ chế tác động.

Filler sử dụng hyaluronic axit (HA) - chất làm đầy có cấu trúc tương đồng với HA tự nhiên trong cơ thể để lấp đầy các rãnh nhăn tĩnh, cải thiện hốc mắt sâu và quầng thâm. Nhờ khả năng ngậm nước và phục hồi thể tích, filler HA giúp da căng mịn, hỗ trợ hiệu quả trong trường hợp mô da bị lõm, giảm đàn hồi hoặc xuất hiện rãnh hằn theo thời gian. Thủ thuật này thường chỉ mất 5-10 phút, ít cần nghỉ dưỡng và phù hợp cho các vùng mí dưới, rãnh lệ, rãnh mũi - má hay nếp gấp khóe miệng.

Bác sĩ Thủy đang tư vấn cho một phụ nữ về phương pháp điều trị nếp nhăn vùng mắt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong khi đó, tiêm botox là phương pháp làm thư giãn các cơ gây nhăn bằng botulinum toxin. Khi được tiêm vào nhóm cơ hoạt động mạnh quanh mắt (nơi tạo ra nếp nhăn động mỗi khi cười, nheo mắt hay cau mày), botox sẽ tạm thời ức chế dẫn truyền thần kinh khiến cơ giảm trương lực hơn bình thường. Nhờ vậy, nếp chân chim và các nếp nhăn động giảm dần. Botox không làm đầy da mà tác động trực tiếp lên cơ, thủ thuật diễn ra trong 15-30 phút, hiệu quả rõ sau 1-2 tuần và duy trì 3-6 tháng. Việc tiêm quanh miệng cần được cân nhắc cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến biểu cảm tự nhiên.

Lựa chọn giữa filler hay botox cần dựa trên loại nếp nhăn cụ thể và đánh giá chuyên môn của bác sĩ. Nếu muốn xóa nếp nhăn vùng mắt, botox là phương pháp phù hợp và hiệu quả hơn. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể phối hợp cả hai phương pháp.

Bạn nên đến cơ sở uy tín để được đánh giá chính xác loại nếp nhăn, mức độ lão hóa và cấu trúc mô quanh mắt, từ đó bác sĩ tư vấn phương pháp phù hợp. Đây là vùng da mỏng, nhiều mạch máu, dễ bầm tím nên kỹ thuật và liều lượng cần được cá thể hóa. Người thực hiện cần có sức khỏe ổn định, không bị rối loạn đông máu, không mang thai hoặc cho con bú. Thuốc sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng và do bác sĩ chuyên khoa thực hiện nhằm giảm nguy cơ biến chứng như sụp mí, lệch cơ, vón cục hay tắc mạch. Sau tiêm, cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc, tránh xoa nắn vùng tiêm và theo dõi các dấu hiệu bất thường để xử trí kịp thời.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội