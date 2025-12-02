Tiêm thuốc phá vỡ cục huyết khối trong não người đột quỵ

TP HCMÔng Bá, 60 tuổi, đang trò chuyện thì đột ngột im lặng, liệt nửa người phải, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não giờ đầu và kịp thời tiêm thuốc tiêu sợi huyết.

BS.CKI Cao Hoàng Thiện, khoa Cấp cứu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cùng êkíp cấp cứu đến nhà người bệnh ngay sau khi nhận cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng không thể giao tiếp, liệt nửa người phải (sức cơ 0/5), liệt dây thần kinh số 7 trung ương phải, huyết áp cao 170/90 mmHg. Người bệnh có tiền sử nhồi máu cơ tim, đặt stent ba năm trước và đang điều trị tăng huyết áp.

Bác sĩ Thiện nghi ngờ ông Bá bị đột quỵ não, lập tức báo về bệnh viện khởi động quy trình "Code Stroke" để cấp cứu đột quỵ, mở sẵn lối đi riêng cứu bệnh nhân.

Tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, kết quả chụp CT cho thấy ông Bá nhồi máu não bán cầu trái giờ thứ nhất, tức "thời gian vàng" - giai đoạn quyết định trong xử trí đột quỵ. Bác sĩ điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết cho người bệnh nhằm phá tan cục huyết khối trong lòng mạch, tái thông dòng máu lên não. Bệnh nhân được tiêm thuốc tiêu sợi huyết càng sớm, khả năng phục hồi vận động và ngôn ngữ càng cao, giảm nguy cơ tàn phế.

Bác sĩ Thiện điều chỉnh máy truyền thuốc cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp, sinh hiệu của ông Bá ổn định, tỉnh táo, được chuyển tới bệnh viện tuyến chuyên sâu để theo dõi nguy cơ xuất huyết và đánh giá mức độ cải thiện thần kinh sau tiêm thuốc tiêu sợi huyết.

Thuốc tiêu sợi huyết là loại thuốc đặc hiệu điều trị đột quỵ do tắc mạch máu não. Thuốc hoạt động theo cơ chế kích hoạt plasminogen - chất có sẵn trong cơ thể, chuyển thành plasmin, enzyme có khả năng làm tan sợi fibrin, thành phần chính tạo nên cục máu đông. Khi cục huyết khối được phá vỡ, dòng máu được tái thông, giúp cứu các tế bào não đang thiếu oxy nhưng chưa tổn thương vĩnh viễn.

Hiệu quả của thuốc tiêu sợi huyết phụ thuộc thời gian. Lý tưởng nhất là dùng trong 60-90 phút đầu và không muộn hơn 4,5 giờ sau khởi phát. Tuy nhiên, thuốc có nguy cơ gây biến chứng xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não. Bác sĩ chỉ định dùng thuốc này khi bệnh nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn, dựa trên xét nghiệm và hình ảnh học.

Dấu hiệu nhận biết đột quỵ, gọi là FAST, gồm méo miệng (Face), yếu liệt tay chân (Arm), rối loạn ngôn ngữ (Speech), gọi cấp cứu ngay lập tức (Time). Người đột quỵ được đưa vào bệnh viện càng sớm thì can thiệp càng hiệu quả, giảm di chứng về sau.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi