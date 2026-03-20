Tiêm botox có giúp giảm đau đầu mạn tính?

Tôi bị đau đầu gần như mỗi ngày, được chẩn đoán đau đầu mạn tính, dùng nhiều thuốc nhưng không giảm. Tiêm botox có giúp giảm đau đầu loại này? (Thanh Huyền, Cần Thơ)

Trả lời:

Đau đầu migraine là dạng rối loạn thần kinh mạn tính, đặc trưng bởi các cơn đau đầu dữ dội, thường đau một bên theo nhịp đập. Cơn đau đầu xảy ra từ 15 ngày mỗi tháng trở lên và kéo dài trên 3 tháng được xếp vào migraine mạn tính.

Ở giai đoạn mạn tính, hệ thần kinh trung ương gặp tình trạng "nhạy cảm hóa", nghĩa là các đường dẫn truyền đau bị kích hoạt liên tục, khiến não bộ phản ứng quá mức với những kích thích bình thường như ánh sáng, tiếng ồn hoặc căng thẳng nhẹ. Bạn đã dùng thuốc dự phòng nhưng không đáp ứng hoặc đáp ứng kém, có thể tiêm botulinum toxin type A (tên thương mại botox) điều trị.

Cơ chế của botox trong migraine không đơn thuần là làm giãn cơ. Hoạt chất này ức chế phóng thích các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cơn đau như CGRP, substance P và glutamate tại các đầu tận cùng sợi thần kinh cảm giác. Đây là những chất có liên quan đến quá trình khởi phát và duy trì phản ứng viêm thần kinh quanh mạch máu não. Khi quá trình giải phóng các chất này giảm, tình trạng viêm thần kinh và mức độ nhạy cảm của não được kiểm soát, góp phần giảm số ngày đau và cường độ cơn đau theo thời gian.

Theo phác đồ chuẩn, botox được tiêm vào 31-39 điểm ở vùng trán, thái dương, chẩm, cổ - vai theo chu kỳ khoảng 12 tuần. Mỗi mũi tiêm rất nhỏ, người bệnh sau tiêm có thể về nhà trong ngày. Hiệu quả thường bắt đầu ghi nhận sau 1-2 tuần, rõ hơn sau khoảng một tháng, duy trì trung bình ba tháng, sau đó cần tiêm nhắc lại để giữ hiệu quả phòng ngừa.

Bác sĩ đang tiêm botox cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiêm botox trong điều trị migraine ít ảnh hưởng toàn thân. Tác dụng phụ thường nhẹ, thoáng qua như đau, bầm nhẹ tại vị trí tiêm, cảm giác căng tức vùng cổ hoặc mỏi cổ tạm thời. Không phải mọi trường hợp đau đầu kéo dài đều phù hợp tiêm botox. Bạn cần đi khám để bác sĩ xác định loại đau đầu, từ đó chỉ định phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Hoàng Minh Thảo

Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM