Thường xuyên ù tai, chóng mặt có phải dấu hiệu đột quỵ?

Tôi bị ù tai, chóng mặt dù ngồi một chỗ không vận động. Đây có phải dấu hiệu cảnh báo đột quỵ? (Minh Quân, Thanh Hóa)

Trả lời:

Ù tai, chóng mặt là triệu chứng có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Dấu hiệu ù tai thường gặp gồm thường xuyên nghe thấy âm thanh lạ như tiếng vo ve, tiếng ù hoặc rít trong đầu hay trong tai. Chóng mặt là cảm giác mọi thứ đang xoay tròn, choáng, mất thăng bằng.

Nguyên nhân gây ù tai, chóng mặt rất đa dạng, đa phần liên quan đến tổn thương của hệ thống tai trong. Trong một số ít trường hợp, đây là biểu hiện của các bệnh lý nguy hiểm hơn như cơn thiếu máu não, dị dạng mạch não, u dây thần kinh số 8...

Chóng mặt xảy ra do cơn thiếu máu não thoáng qua được xem là dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ.

Chụp cộng hưởng từ MRI cho bệnh nhân thường xuyên ù tai, chóng mặt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài ra, ù tai, chóng mặt cũng là một trong những biểu hiện có thể gặp của bệnh lý liên quan đến mạch não như rò động tĩnh mạch não, hoặc dị dạng thông động tĩnh mạch não.

Bạn thường xuyên bị ù tai, chóng mặt, nên đi khám để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân do rối loạn tiền đình lành tính hay các nguyên nhân khác.

Bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp cận lâm sàng như chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc cắt lớp vi tính (CT), kết hợp siêu âm mạch máu và các xét nghiệm liên quan. Tùy nguyên nhân, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ, Nguyễn Thị Hải Yến

Khoa Thần kinh Đột quỵ

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy