Thuốc trúng đích điều trị ung thư thực quản được không?

Tôi mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn muộn, có thể được điều trị bằng thuốc trúng đích không? (Minh Thành, Phú Yên)

Trả lời:

Ung thư thực quản là tình trạng các tế bào của thực quản phát triển bất thường, không kiểm soát. Hai dạng thường gặp là ung thư biểu mô tế bào gai (thường gặp ở thực quản đoạn trên và giữa) và ung thư biểu mô tế bào tuyến (thường gặp ở thực quản đoạn dưới). Các dạng khác ít gặp hơn bao gồm sarcoma, lymphoma, ung thư biểu mô tế bào nhỏ, melanoma... Liệu pháp nhắm trúng đích là sử dụng thuốc có cơ chế xác định và tiêu diệt trúng vào tế bào ung thư mà không/hoặc ít gây hại đến các tế bào lành.

Tế bào ung thư có những thay đổi nhất định trong bộ gene khiến chúng khác biệt so với tế bào thường. Một số bệnh ung thư có những loại protein hoặc enzyme nhất định có nhiệm vụ gửi tín hiệu để báo cho tế bào ung thư phát triển, tự sao chép nhân rộng. Cơ chế hoạt động của thuốc nhắm trúng đích là làm gián đoạn các thông điệp mà protein hoặc enzyme này gửi đến các tế bào ung thư tiêu diệt tế bào và ngăn bệnh phát triển.

Bác sĩ chỉ định thuốc trúng đích trong trường hợp ung thư giai đoạn muộn không thể cắt bỏ bằng phẫu thuật, bệnh ung thư tái phát sau khi điều trị và có biểu hiện quá mức protein HER2 (protein trên bề mặt tế bào, kích thích tế bào ung thư phát triển). Các thuốc được sử dụng để nhắm vào protein HER2 ngăn tế bào ung thư nhân lên.

Bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, loại ung thư và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Bạn nên đi khám để được kiểm tra tình trạng cụ thể, từ đó có chỉ định phù hợp. Bác sĩ thường kết hợp thuốc trúng đích với hóa trị để nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tác dụng phụ.

Tác dụng phụ cũng khác nhau tùy theo từng loại thuốc trúng đích. Người bệnh có thể bị sốt và ớn lạnh, ho, nhức đầu, nôn, tiêu chảy hoặc táo bón, chán ăn, sốt, cảm thấy mệt mỏi, rụng tóc... Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong quá trình điều trị, người bệnh hoặc người nhà nên thông báo cho bác sĩ điều trị để kịp thời chẩn đoán và có kế hoạch chăm sóc, điều trị phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Nội Ung bướu

Trung tâm Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM