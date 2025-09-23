Hạch ung thư tiêu biến sau 5 tháng dùng thuốc trúng đích

TP HCMBà Liên, 57 tuổi, ung thư lympo không hodgkin giai đoạn 4 với nhiều hạch lớn ở cổ, bụng, tủy xương, sau 5 tháng dùng thuốc trúng đích đã tan hạch.

"Các hạch đã tan hoàn toàn, không xuất hiện tổn thương mới", BS.CKII Nguyễn Trần Anh Thư, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sau khi bà Liên hoàn thành hóa trị 6 chu kỳ. Bà Liên không còn các triệu chứng chán ăn, buồn nôn, rụng tóc, sức khỏe và tinh thần ổn định trong suốt quá trình điều trị.

Bà Liên nổi hạch ở bên trái cổ vào tháng 10 năm ngoái, gần đây thường xuyên đau bụng nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả chụp CT bụng ghi nhận hàng chục hạch kết thành từng chùm kích thước 12x19 cm, chèn ép ruột của bà. Giải phẫu bệnh hạch cổ và sinh thiết tủy cho thấy bà bị u lympho ác tính (ung thư hạch bạch huyết) giai đoạn 4.

Ảnh CT của bà Liên cho thấy hàng loạt hạch kết chùm từ li ti đến lớn ở bụng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thư cho biết tổn thương xuất hiện ở nhiều vị trí khác như hạch cổ, hạch ổ bụng, bẹn và xâm nhập tủy xương bệnh nhân, chẩn đoán mắc loại u lymphoma không Hodgkin. Đây là thể ung thư có tiên lượng xấu và điều trị khó khăn hơn so với thể lymphoma Hodgkin.

Tủy xương của bệnh nhân có tế bào ác tính. Khi điều trị, thuốc tác động vào tủy xương dễ gây tác dụng phụ như giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm tiểu cầu, ảnh hưởng đến quá trình truyền thuốc. Bác sĩ chỉ định bà Liên dùng thuốc trúng đích kết hợp thuốc hóa trị nhắm trúng đích. Thuốc có thành phần là protein xuyên màng gắn vào thụ thể CD20, giúp hệ thống miễn dịch dễ nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả, ít ảnh hưởng đến mô lành.

Điều dưỡng khoa Ung bướu kiểm tra quá trình truyền thuốc cho bà Liên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tổ chức ghi nhận Ung thư toàn cầu (GlobocanN) thống kê năm 2022, Việt Nam có khoảng 4.000 ca ung thư hạch bạch huyết. Trong đó, hơn 3.500 ca lymphoma không Hodgkin, là nguyên nhân gây tử vong hơn 2.200 người.

U lympho là một dạng bệnh ung thư hệ bạch huyết, xảy ra khi tế bào hạch bạch huyết phát triển quá mức kiểm soát. Bệnh có hai loại chính là lymphoma không Hodgkin (chiếm khoảng 90%) và lymphoma Hodgkin. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể kiểm soát tốt. Nếu phát hiện bệnh muộn, điều trị khi tình trạng đã nặng, nguy cơ tử vong cao hơn, theo bác sĩ Thư.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm làm việc trong môi trường hóa chất, thuốc trừ sâu, nhiễm khuẩn, viêm mạn tính mô bạch huyết, nhiễm virus CMV, virus viêm gan C. Người bị suy giảm miễn dịch, bệnh tự miễn như nhiễm HIV, viêm khớp dạng thấp, viêm ruột, hội chứng Sjogren... cũng thuộc nhóm có nguy cơ ung thư hạch bạch huyết.

Bác sĩ Thư khuyên nên ăn uống cân bằng đầy đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên vận động, hạn chế rượu bia, chất kích thích để tăng cường thể lực, phòng ngừa các tình trạng viêm nhiễm và suy giảm miễn dịch. Trường hợp làm việc trong môi trường tiếp xúc hóa chất, nên sử dụng đồ bảo hộ đúng quy định. Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư theo hướng dẫn của bác sĩ giúp phát hiện bệnh (nếu có) ở giai đoạn sớm, điều trị kịp thời. Khi nổi hạch ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể trên 2 tuần, người bệnh nên đến bệnh viện khám để chẩn đoán chính xác và có hướng xử trí phù hợp.

Bảo Trâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi