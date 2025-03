Thực quản giãn gấp ba do rối loạn chức năng co thắt

TP HCMÔng Luyện, 57 tuổi, bị trào ngược gây buồn nôn, khó ăn uống, bác sĩ chẩn đoán thực quản giãn gấp ba lần.

Ông Đồng Văn Luyện bị trào ngược dạ dày thực quản nhiều năm, gần đây suy kiệt do không thể ăn uống, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả chụp X-quang thực quản dạ dày cho thấy thực quản bệnh nhân giãn lớn, đường kính ngang 4-5 cm, đoạn 1/3 dưới thực quản có dạng mỏ chim cho thấy đoạn này bị thu hẹp. Bệnh nhân còn bị ứ dịch toàn bộ thực quản kèm vài hạch nhỏ ở tâm vị.

Ngày 5/3, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết ông Luyện bị viêm ruột cấp, co thắt tâm vị type 2. Đây là dạng rối loạn chức năng mà thực quản không thể đẩy được thức ăn xuống dạ dày, cơ vòng thực quản không mở ra hoàn toàn làm ứ đọng thức ăn tại thực quản.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt cơ vòng dưới thực quản bằng phương pháp nội soi qua ngả miệng (Peroral Endoscopic Myotomy - POEM) cho người bệnh. Phương pháp này ít xâm lấn, hiệu quả lâu dài, không để lại sẹo. Trước phẫu thuật, người bệnh cần điều trị ổn định tình trạng viêm dạ dày.

Sau khi gây mê, bác sĩ nội soi kiểm tra thực quản, dùng dao đốt mở niêm mạc thực quản xuống chỗ nối thực quản dạ dày. Đồng thời, êkíp tạo khoang dưới niêm mạc và lớp cơ từ thực quản giữa đến phần đầu dạ dày, cắt cơ vòng thực quản chỗ nối tâm vị - thực quản. Sau cùng, bác sĩ đóng lại lỗ niêm mạc bằng clip kẹp các mạch máu.

Bác sĩ Minh Hùng (bên trái) thực hiện một ca mổ nội soi tiêu hóa. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu một ngày, sức khỏe ông Luyện ổn định, ăn uống được và xuất viện. Tuần đầu, người bệnh được hướng dẫn ăn đồ loãng rồi dần chuyển sang chế độ đặc dần.

Hiện chưa xác định nguyên nhân gây co thắt tâm vị. Triệu chứng bệnh gây nhầm lẫn với các rối loạn vận động khác nên dễ chẩn đoán sai hoặc chậm trễ, theo bác sĩ Hùng. Bệnh gây ứ đọng thức ăn tại thực quản lâu ngày có thể gây viêm loét thực quản, viêm phổi hít do nôn ọe, suy nhược cơ thể do mắc nghẹn không ăn uống được.

Ông Luyện được điều dưỡng chăm sóc sau mổ co thắt tâm vị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hùng khuyên người bệnh có các triệu chứng như khó nuốt, mắc nghẹn thức ăn, nôn ọe, đau ngực sau xương ức, ợ nóng, sụt cân... nên đến các cơ sở y tế uy tín, có đủ trang thiết bị chuyên sâu để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

