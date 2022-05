Thực phẩm tốt cho người bệnh lạc nội mạc tử cung

Người mắc bệnh lạc nội mạc tử cung nên bổ sung cá hồi, cải bó xôi hay trái mâm xôi vào chế độ ăn hằng ngày.

Lạc nội mạc tử cung là bệnh xảy ra khi lớp niêm mạc bên trong tử cung phát triển ra ngoài, thường được tìm thấy trên các cơ quan, bộ phận trong khoang chậu hoặc có thể thấy ở ổ bụng. Bệnh có xu hướng phổ biến hơn ở những phụ nữ thường xuyên ăn chất béo chuyển hóa. Theo một nghiên cứu trên 70.000 y tá tại Mỹ cho thấy những người ăn nhiều chất béo chuyển hóa được chẩn đoán có nguy cơ bị mắc bệnh lạc nội mạc tử cung tăng 48%. Nguyên nhân do chất béo chuyển hóa làm tăng các dấu hiệu viêm; từ đó gây nên bệnh lạc nội mạc tử cung. Để khắc phục các triệu chứng và ngăn ngừa nguy cơ tái phát bệnh, các chị em có thể bổ sung 5 loại thực phẩm sau đây.

Cá hồi

Cá hồi là một loại cá béo chứa nhiều axit béo omega-3. Theo Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ), axit béo omega-3 là một chất béo thiết yếu và có khả năng chống viêm. Nhờ lượng omega-3 dồi dào, cá hồi có thể giúp giảm viêm và trở thành thực phẩm bổ sung trong chế độ ăn uống của những người mắc bệnh lạc nội mạc tử cung.

Chị em mắc bệnh lạc nội mạc tử cung nên bổ sung cá hồi vào chế độ ăn của mình. Ảnh: Freepik

Quả mâm xôi

Rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng thực phẩm giàu chất xơ có tác dụng kiểm soát estrogen ở mức ổn định, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ phát triển của bệnh viêm nội mạc tử cung. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 128g quả mâm xôi có thể chứa gần 10g chất xơ. Do đó, các chị em nên bổ sung quả mâm xôi vào trong chế độ ăn uống để giảm thiểu hàm lượng hormone estrogen dư thừa; từ đó giúp giảm đau và viêm.

Trái việt quất

Chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do mà bạn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày (như ô nhiễm môi trường). Đặc quyền này có thể hữu ích cho những phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu cho rằng phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có mức độ căng thẳng oxy hóa cao hơn ở vùng xương chậu của họ, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và đau. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả việt quất cung cấp một giải pháp tiềm năng. Một nghiên cứu ở phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung cho thấy bổ sung các chất chống oxy hóa như vitamin E và vitamin C giúp giảm viêm và cải thiện cơn đau hàng ngày ở 43% bệnh nhân.

Cải bó xôi

Phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung thường có kỳ kinh nhiều hơn bình thường, điều này có thể làm cạn kiệt nguồn dự trữ tế bào hồng cầu. Về lâu dài, họ sẽ mất chất sắt, dẫn đến tình trạng được gọi là thiếu máu do thiếu sắt và mang đến cảm giác mệt mỏi. Các loại rau có lá màu xanh sẫm như cải bó xôi có thể giúp tăng cường lượng sắt dự trữ và cải thiện các triệu chứng của bệnh lạc nội mạc tử cung. Ngoài giải pháp ăn cải bó xôi, người bệnh cũng có thể kết hợp với những thực phẩm như bông cải xanh, khoai tây hoặc các loại cam, quýt.

Huyền My (Theo Eat This, Not That)