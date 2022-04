Thực phẩm nên ăn khi bị táo bón

Bạn nên ăn nhiều trái cây để bổ sung xơ, ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh, đừng quên uống nhiều nước khi bị táo bón.

Khi bị táo bón, để giúp hệ thống vận động, các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung nhiều chất xơ, nhất là chất xơ có nguồn gốc từ thực vật. Chất xơ rất hữu ích đối với chứng táo bón vì nó bổ sung lượng lớn và làm mềm phân.

Chất xơ hòa tan hấp thụ nước. Nó liên kết với các axit béo, tạo thành một chất giống như gel giúp phân mềm. Chất xơ không hòa tan không hòa tan trong nước, nó làm tăng khối lượng và độ ẩm cho phân. Cả hai loại đều tốt cho người bị táo bón. Tuy nhiên, ăn quá nhiều chất xơ quá có thể làm tăng khí gây khó khăn cho hệ tiêu hóa.

Dưới đây là một số khuyến cáo về các loại thực vật giàu chất xơ nên sử dụng và không nên sử dụng khi bị táo bón.

Trái cây

Các loại trái cây như quả mọng, đào, mơ, mận, kiwi, dứa, dâu tây, quả sung, nho khô, đại hoàng và mận khô là một số loại trái cây giàu chất xơ, lựa chọn tốt để giảm táo bón. Ngoài ra, trái cây còn cung cấp các lợi ích dinh dưỡng khác. Mặc dù chưa có cơ sở khoa học nào về vấn đề này nhưng bạn có thể thấy cơ thể phản ứng tốt hơn với trái cây đã được nấu chín hoặc sấy khô, thay vì ăn sống. Theo các chuyên gia, để tăng cường chất xơ nên ăn cả vỏ.

Ngũ cốc nguyên cám

Bạn nên tránh bột mì trắng và gạo trắng, thay vào đó có thể thưởng thức ngũ cốc nguyên cám như yến mạch, gạo lứt, lúa mì nguyên hạt, hạt quinoa, lúa mạch đen vì cung cấp nhiều chất xơ hơn. Quả óc chó, hạnh nhân và một số loại hạt như hạt chia, hạt lanh và psyllium cũng sẽ bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống.

Các loại rau

Ăn nhiều rau, bao gồm cả rau lá xanh là một trong những chiến lược tốt để giữ cho ruột liên tục vận động. Ngoài cung cấp một lượng chất xơ lành mạnh, rau cũng cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tổng thể.

Bạn có thể thấy rằng cơ thể phản ứng tốt hơn với rau nấu chín hơn là rau sống. Nếu bạn thích súp, hãy thử món được làm từ nhiều loại rau củ giàu chất xơ. Các loại rau có lợi cho việc giảm táo bón là cải xoăn, rau xà lách, rau chân vịt, atiso, măng tây, bông cải xanh, bắp cải, cà rốt, đậu xanh, bí đao...

Các loại đậu là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Ảnh: Freepik

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu xanh, đậu nành, đậu lăng, đậu xanh và đậu tây là những nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Tuy nhiên, nếu bạn bị hội chứng ruột kích thích, đậu và các loại đậu giàu carb có thể làm cho các triệu chứng ruột kích thích trở nên tồi tệ hơn.

Trà nóng

Một loại trà thảo mộc pha với hoa hồi hoặc thì là có thể làm dịu chứng táo bón. Chất lỏng nóng có thể giúp thúc đẩy hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Hai loại trà tốt nhất cho táo bón bao gồm trà hồi có vị cam thảo này được cho là có cả tác dụng nhuận tràng và chống co thắt. Trà thì là cũng có vị cam thảo giúp tăng tốc độ co bóp của ruột. Nó cũng hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng và chống co thắt.

Uống nhiều nước

Mỗi tế bào trong cơ thể đều cần nước để hoạt động. Nếu không uống đủ nước, cơ thể sẽ bù nước bằng cách kéo nước ra khỏi ruột. Điều này dẫn đến phân cứng gây táo bón.

Các chuyên gia khuyến cáo, một số loại trái cây và rau quả có tính nóng và cay dễ sinh khí nên hạn chế tối đa khi bị táo bón. Tùy vào cơ địa mỗi người, một số loại trái cây và rau quả có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Do vậy, sau khi sử dụng một loại quả nào, bạn nên lưu ý để quan sát triệu chứng.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)