Thực phẩm giúp giảm triệu chứng và phòng bệnh trĩ

Các thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây, hạt có thể giúp người mắc bệnh trĩ giảm các triệu chứng sa trĩ.

Bệnh trĩ xảy ra khi các tĩnh mạch trong, xung quanh hậu môn, trực tràng sưng lên do áp lực. Người mắc bệnh trĩ thường gặp các triệu chứng như đi ngoài ra máu, đau rát quanh hậu môn, sưng, xuất hiện cục cứng quanh hậu môn, ngứa hậu môn... Thay đổi chế độ ăn uống như ăn nhiều chất xơ thường được khuyến khích để giảm các triệu chứng và phòng ngừa bệnh trĩ. Thực phẩm giàu chất xơ, cùng với lượng chất lỏng (không chứa caffeine, không cồn) có thể làm cho phân mềm hơn, dễ đi ngoài hơn. Bổ sung chất xơ có thể giảm 50% tình trạng chảy máu liên quan đến bệnh trĩ, theo Very Well Health (Mỹ).

Có nhiều thực phẩm giàu chất xơ có thể được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày bao gồm:

Rau: Rau diếp, cà rốt sống, rau chân vịt, măng tây, củ cải, rau cải, nấm, bí ngô, khoai tây nướng, khoai lang luộc, bông cải xanh, atiso, bí đao... là những loại rau có lượng chất xơ cao.

Rau củ quả giàu chất xơ có thể giúp giảm các triệu chứng bệnh trĩ. Ảnh: Freepik

Trái cây: Đây là một nguồn cung cấp chất xơ, tốt cho người mắc bệnh trĩ, nhất là trái cây sấy khô. Bạn có thể thêm những loại trái cây như táo còn vỏ, bơ, chuối, quả đào, lê, quyết, mận khô, các loại quả mọng, quả sung, kiwi... vào chế độ ăn uống.

Ngũ cốc: Ngũ cốc nguyên hạt vừa bổ sung chất xơ, vừa giúp bạn cảm thấy ngon miệng vì nó dễ chế biến thành nhiều món ngon. Ngũ cốc nguyên hạt với sữa, yến mạch làm bánh, bánh mì từ ngũ cốc nguyên hạt là những gợi ý cho bữa sáng.

Gạo lứt: Bạn có thể làm bún gạo lứt hoặc nấu cơm gạo lứt. Ngoài ra, các loại hạt như bắp rang bơ, hạt diêm mạch, ngũ cốc nguyên cám, lúa mì... cũng là nguồn chất xơ khác tốt cho người đang mắc bệnh trĩ.

Các loại đậu, quả hạch và hạt giống: Một nguồn thực phẩm khác để tăng lượng chất xơ là các loại đậu như đậu lăng, đậu đen, đậu Hà Lan, quả hạch, hồ đào, hạt hướng dương...

Khi tăng lượng chất xơ trong bữa ăn hằng ngày, bạn nên tăng từ từ, tránh tình trạng đầy hơi, chướng bụng do cơ thể dung nạp quá nhiều chất xơ cùng lúc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên bổ sung lượng chất lỏng đầy đủ (trừ caffeine và cồn).

Người đang mắc các bệnh trĩ cần tránh các thực phẩm chứa ít hoặc không có chất xơ, sữa và các sản phẩm từ sữa, hạn chế ăn thịt, khoai tây chiên, thức ăn nhanh. Thực phẩm đã qua chế biến như xúc xích, lạp xưởng, thịt bò khô... cũng cần loại khỏi thực đơn hằng ngày vì chúng có nhiều chất béo, ít chất xơ, khiến người mắc trĩ táo bón nặng hơn.

Bên cạnh thay đổi chế độ ăn uống, người bệnh cần lưu ý tránh rặn khi đi tiêu, hạn chế thời gian ngồi trên nhà vệ sinh, thường xuyên chườm nước đá vào khu vực hậu môn. Nếu bạn bị chảy máu nhiều hơn bình thường, triệu chứng không thuyên giảm sau một tuần áp dụng các giải pháp tại nhà, đi kèm với đau bụng, tiêu chảy hoặc sốt, chóng mặt... thì nên đến bệnh viện.

Anh Chi

(Theo Very Well Health)