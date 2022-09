Thực phẩm giàu calo tốt giúp trẻ tăng cân

Đa dạng bữa ăn hàng ngày bằng thực phẩm giàu calo lành mạnh như thịt gà, bơ, sữa, trứng, bánh kếp… có thể giúp trẻ tăng cân hiệu quả.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Mai Ngọc - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết hàng ngày có nhiều phụ huynh đưa trẻ đến khám vì lý do nhẹ cân. Đa số mẹ đều nhờ bác sĩ tư vấn nên cho bé ăn những thực phẩm nào để tăng cân hiệu quả.

Trẻ có thể gặp khó khăn trong việc tăng cân vì nhiều lý do khác nhau như: chế độ ăn uống không phù hợp, biếng ăn, kém hấp thu, mắc bệnh lý liên quan dinh dưỡng... Tùy theo từng loại nguyên nhân, khi đưa trẻ đi khám, bác sĩ sẽ có hướng can thiệp phù hợp. Tuy vậy, điểm chung với tình trạng nhẹ cân là xây dựng cho trẻ một chế độ dinh dưỡng khoa học. Các thực phẩm được sử dụng, kết hợp với liều lượng, tần suất bao nhiêu do bác sĩ xây dựng theo từng tình trạng dinh dưỡng. Về cơ bản, theo bác sĩ Mai Ngọc, khi xem xét thực phẩm tốt cho bé nhẹ cân, phụ huynh nên ưu tiên những nguồn giàu protein (đạm), carbohydrate, chất béo lành mạnh, chất xơ.

Cá hồi và salad rau quả kích thích trẻ ăn ngon miệng, thúc đẩy tăng cân. Ảnh: Shutterstock

Trứng: Thực phẩm bổ dưỡng, giàu protein. Trứng có thể giúp điều chỉnh cân nặng của trẻ, giúp xây dựng các cơ, mô phát triển. Ngoài ra, trứng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như phốt pho, kẽm và canxi. Cha mẹ nên luộc kỹ thực phẩm, cho trẻ nhỏ ăn với số lượng ít. Một quả trứng chứa chứa khoảng: 78 Kcal, 5 g chất béo, 5 g chất đạm.

Thịt gà: Gà là một loại thực phẩm giàu calo, protein cao cho trẻ em. Thịt gà cũng giàu phốt pho, một khoáng chất cần thiết hỗ trợ răng, xương, có lợi cho thận, gan, hoạt động của toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g thịt gà gồm khoảng: 239 Kcal, 13,4 g chất béo, 24 g chất đạm.

Cá hồi: Thực phẩm chứa đạm, axit béo omega-3, vitamin B12, selen, choline hỗ trợ trẻ tăng cân, tốt cho chức năng não, chức năng nhận thức, sức khỏe thần kinh. Vì vậy, thỉnh thoảng ba mẹ nên nấu một món cá hồi ngon, lành mạnh cho con. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g cá hồi gồm khoảng: 208 Kcal, 13,42 g chất béo, 20,32 g chất đạm.

Đường thốt nốt: Một dạng đường không tinh luyện, chế biến từ nước mía, quả chà là. Đường thốt nốt thơm ngon, chứa các khoáng chất thiết yếu bao gồm sắt. Để cung cấp thêm calo cho chế độ ăn uống của trẻ, cha mẹ hãy thêm đường thốt nốt hữu cơ vào món ngon yêu thích. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g đường thốt nốt gồm khoảng: 383 Kcal, 0,1 chất béo, 0,4 chất đạm.

Mật ong: Thực phẩm bao gồm 17% nước và 82% carbohydrate, giúp thúc đẩy tăng cân lành mạnh. Chất ngọt tự nhiên có hàm lượng chất béo thấp. Giá trị dinh dưỡng trên 100g mật ong gồm khoảng: 304 Kcal, 83 g chất béo, 0,3 g chất đạm.

Sữa: Đây là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Sữa chứa chất béo, canxi, các vitamin thiết yếu giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ trẻ tăng cân. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g sữa gồm khoảng: 4,2 KCal, 1 g chất béo, 3,4 g chất đạm.

Sữa chua: Hầu hết trẻ em đều thích sữa chua. Canxi và kali có trong sữa chua giúp cải thiện sức khỏe xương của trẻ. Ngoài ra, sữa chua cũng là một nguồn vi khuẩn có lợi cho đường ruột được gọi là "men vi sinh" giúp tiêu hóa, hấp thu tốt, do đó tác động đến sự tăng trưởng, phát triển toàn diện của bé. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g sữa chua ít béo gồm khoảng: 61 Kcal; 0,37 g chất béo; 10,3 g chất đạm.

Trái cây khô và các loại hạt: Trái cây khô, các loại hạt có rất nhiều loại như hạnh nhân, hạt điều, óc chó, mơ,... Ngoài giàu sắt, vitamin và magiê, trái cây khô, các loại hạt hạt còn cung cấp protein, chất béo lành mạnh rất quan trọng để tăng cân lành mạnh.

Giá trị dinh dưỡng trên 100 g hạt hỗn hợp (đậu phộng, hạt điều, hạnh nhân, quả phỉ, hồ đào và quả hạch Brazil) gồm khoảng: 607 Kcal; 54 g chất béo; 20 g chất đạm.

Bánh kếp: Bánh kếp (bột mì, trứng, sữa, bơ) có thể được phục vụ như một món ăn nhẹ ngon miệng hoặc bữa sáng cho trẻ em. Các thành phần của một chiếc bánh kếp làm cho nó trở thành một loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g bánh kếp gồm khoảng: 227 Kcal; 10 g chất béo; 6 g chất đạm

Bột yến mạch: Thực phẩm không chứa gluten, chứa nhiều carbohydrate, protein, tinh bột, chất xơ. Do đó nó trở thành một lựa chọn tốt cho bé tăng cân. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g bột yến mạch gồm khoảng: 68 Kcal; 1,4 g chất béo; 2,4 g chất đạm.

Đậu và đậu lăng: Chúng rất giàu protein. Trung bình cứ 100 g thì chứa gần 300 calo, phù hợp cho trẻ gầy còm cần tăng cân. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g đậu: 347 Kcal, 1,2 g chất béo, 21,4 g chất đạm; đậu lăng: 116 Kcal, 0,4 g chất béo, 0,9 g chất đạm.

Dầu ô liu: Ba mẹ nên sử dụng dầu ô liu làm nước sốt salad hoặc để áp chảo các món ăn phù hợp cho trẻ. Dầu này rất giàu chất béo không bão hòa đơn, chất chống oxy hóa và nhiều loại vitamin.

Giá trị dinh dưỡng trên mỗi muỗng canh dầu ô liu gồm khoảng: 119 Kcal; 14 g chất béo; 0 g chất đạm.

Chuối: Chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp tiêu hóa dễ dàng. Chúng giàu chất xơ, kali, magiê và vitamin B6. Đây là một trong những thực phẩm giàu calo nhất cho trẻ em. Giá trị dinh dưỡng trên mỗi quả chuối cỡ trung bình gồm khoảng: 105 Kcal, 0,4 g chất béo, 1,3 g chất đạm.

Quả bơ: Chứa nhiều vitamin C, E, K và B6, kali, chất béo, chất xơ. Bơ cũng cung cấp lutein, beta-carotene và axit béo omega-3 có lợi trong việc cải thiện sức khỏe tổng thể của trẻ. Giá trị dinh dưỡng trên mỗi quả bơ gồm khoảng: 322 Kcal, 29 g chất béo, 4 g chất đạm.

Những thức ăn giàu protein, carbohydrate, chất béo lành mạnh và chất xơ sẽ giúp trẻ tăng cân. Ảnh: Shutterstock

Sinh tố trái cây: Ba mẹ nên cho trẻ ăn trái cây có nhiều màu sắc khác nhau. Sinh tố trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng, chất xơ nên có trong chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ. Chúng giúp bé kích thích ăn uống, ngon miệng, khỏe mạnh, từ đó tăng cân hiệu quả. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g sinh tố gồm khoảng: 37 Kcal, 1,2 g chất đạm, 8 g cacbohydrat.

Khoai lang và khoai tây: Khoai lang rất giàu chất xơ, vitamin B, C, các khoáng chất như sắt, canxi và selen. Khoai lang hoặc khoai tây chiên là một trong những món ăn nhẹ dễ chế biến. Khoai tây chứa chất xơ, vitamin thiết yếu như A và C. Chúng cũng rất giàu carbohydrate, giúp tăng cân lành mạnh.

Giá trị dinh dưỡng trên 100 g khoai lang gồm khoảng: 86 Kcal, 1,6 g chất đạm, 20 g cacbohydrat; khoai tây: 77 Kcal, 2 g chất đạm, 17,5 g cacbohydrat.

Các loại trái cây khác và rau: Trái cây tăng cường hệ thống miễn dịch của trẻ, giúp chống lại bệnh tật. Thực phẩm hỗ trợ sự tăng trưởng, phát triển lành mạnh của trẻ vì nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chứa nhiều chất dinh dưỡng khác. Giá trị dinh dưỡng trên 100 g trái cây (salad): 52 Kcal, 13,16 g cacbohidrat, 0,75 g chất đạm; rau: 65 Kcal, 2,9 g chất đạm, 13 g cacbohydrat.

Trẻ em có thể tăng cân trước khi phát triển chiều cao. Do đó, nếu phụ huynh không thấy bé có tốc độ tăng cân phù hợp nên đưa trẻ đi khám dinh dưỡng để kịp thời có những điều chỉnh cần thiết. Từ đó, mẹ tránh tình trạng trẻ nhẹ cân, thấp còi đi kèm.

Bình Minh