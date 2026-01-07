Thức khuya hại tim thế nào

Thức khuya liên tục và thiếu ngủ kéo dài làm tăng nhịp tim, huyết áp, gây căng thẳng cho tim mạch, từ đó dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Thỉnh thoảng thức khuya vào cuối tuần, kỳ nghỉ, xem phim hay dự tiệc không ảnh hưởng xấu ngay đến sức khỏe. Nhưng thức khuya mỗi ngày là thói quen có hại cho tim mạch, gây ra nhiều tác động tiêu cực.

Rối loạn chu kỳ sinh học

Cơ thể hoạt động theo chu kỳ 24 giờ, điều chỉnh hormone gây buồn ngủ, nhiệt độ cơ thể và nhiều chức năng quan trọng. Thức khuya làm gián đoạn chu kỳ sinh học, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như mạch vành hay đau tim.

Mất cân bằng huyết áp

Ngủ ít hoặc không ngon giấc do thức khuya khiến huyết áp tăng. Tăng huyết áp kéo dài là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và tổn thương mạch máu theo thời gian.

Gây viêm

Thiếu ngủ làm tăng các chỉ số viêm trong máu, dẫn đến tổn thương mạch máu, thúc đẩy hình thành mảng bám và làm hẹp động mạch. Giấc ngủ còn ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh đường huyết và cholesterol của cơ thể.

Thức khuya lâu ngày ảnh hưởng xấu đến tim. Ảnh tạo bởi AI

Kháng insulin và tăng cân

Ngủ không đủ giấc góp phần thúc đẩy kháng insulin, tăng cân và rối loạn lipid máu - tất cả đều là yếu tố nguy cơ cao gây bệnh tim mạch. Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi năng lượng, sửa chữa mô và cân bằng hormone.

Mất cân bằng nội tiết và nguy cơ hình thành cục máu đông

Thức khuya làm rối loạn hormone, đặc biệt là cortisol và melatonin. Cortisol cao dẫn đến tăng huyết áp và đường huyết - nguyên nhân gây cơn đau tim. Thiếu ngủ và gián đoạn chu kỳ sinh học còn làm máu dễ đông, tăng nguy cơ tắc nghẽn động mạch vành, dẫn đến đau tim. Những thay đổi này cũng có thể khiến cơ tim dày lên, phình to và tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Người thức khuya thường có thói quen không lành mạnh như ăn uống không cân đối, hút thuốc, dùng nhiều caffeine. Để bảo vệ tim mạch, nên ngủ khoảng 7 giờ mỗi ngày, kiểm soát căng thẳng, duy trì lối sống khoa học và kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi huyết áp, cholesterol, đường huyết.

Để xây dựng giấc ngủ lành mạnh, hãy đi ngủ và thức dậy đúng giờ, tạo phòng ngủ mát mẻ, yên tĩnh. Hạn chế ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử trước khi ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)