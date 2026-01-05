5 cách giảm hình thành mảng bám trong động mạch

Vận động 150 phút mỗi tuần, ăn uống lành mạnh, giữ cân nặng hợp lý, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia giúp giảm hình thành mảng bám, bảo vệ tim mạch.

Một trong những nguyên nhân gây bệnh tim là sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Mảng bám gồm cholesterol xấu, chất béo, canxi và mảnh tế bào, khiến lòng mạch hẹp dần, cản trở dòng máu và có thể dẫn đến tắc nghẽn. Bên cạnh thuốc điều trị, thay đổi lối sống là yếu tố quan trọng có thể giảm hình thành mảng bám trong động mạch.

Giảm rượu bia và bỏ thuốc lá

Hút thuốc lá gây hại cho phổi và tim, làm tổn thương lớp nội mô (lớp lót bên trong động mạch) khiến mạch máu dễ hình thành mảng bám. Các hóa chất trong thuốc lá còn làm tăng huyết áp và giảm cholesterol tốt (HDL). Uống nhiều rượu bia cũng làm tăng triglyceride và huyết áp, thúc đẩy sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Hạn chế hoặc tốt nhất là tránh rượu bia, không hút thuốc lá để bảo vệ tim mạch.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng là yếu tố góp phần gây nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có bệnh tim mạch. Kiểm soát căng thẳng thông qua thiền, ngủ đủ giấc và thư giãn giúp giảm hormone stress và viêm mạn tính (nguyên nhân làm hẹp động mạch và hình thành mảng bám), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Duy trì cân nặng hợp lý

Lượng mỡ thừa, nhất là ở vùng bụng, là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim cao hơn. Người thừa cân hoặc béo phì giảm 5-10% cân nặng kết hợp tập thể dục có thể cải thiện huyết áp, mức cholesterol và tăng độ nhạy cảm với insulin, từ đó bảo vệ tim mạch.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục giúp cải thiện cơ tim, duy trì độ đàn hồi của động mạch, hỗ trợ tuần hoàn, hạ huyết áp và tăng cholesterol tốt. Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hay chạy bộ rất tốt cho tim mạch. Thực hiện khoảng 150 phút bài tập vừa đến mạnh mỗi tuần có thể cải thiện cân nặng, kiểm soát đường huyết và duy trì sức khỏe tim mạch theo thời gian.

Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống cân bằng là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng cường sức khỏe động mạch. Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên làm giảm viêm và cải thiện chức năng mạch máu, trong đó ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch hay gạo lứt cung cấp chất xơ hòa tan, liên kết và đào thải cholesterol ra khỏi máu. Chất béo lành mạnh trong dầu ô liu, quả bơ, hạt... hỗ trợ duy trì cân bằng cholesterol. Ngược lại, nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo chuyển hóa, đường bổ sung và carbohydrate tinh chế, vì chúng thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa, viêm mạch.

Các dấu hiệu cảnh báo tắc nghẽn động mạch bao gồm đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi, nhịp tim bất thường, đau tê tay chân, cùng với giảm khả năng vận động, tầm nhìn mờ hoặc khó nói trong trường hợp nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán tắc nghẽn động mạch dựa trên đánh giá tổng thể sức khỏe tim mạch, kết hợp xét nghiệm và hình ảnh để xác định mức độ và nguy cơ tim mạch, từ đó điều trị phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)