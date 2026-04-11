Thức khuya có gây rối loạn nội tiết tố nữ?

Tôi thường xuyên thức đến 1h-2h để làm việc. Gần đây, kinh nguyệt bắt đầu thất thường, kèm nổi mụn, dễ mệt mỏi. Thức khuya kéo dài có ảnh hưởng đến nội tiết tố nữ? (Minh Anh, 32 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Thức khuya (sau 23h) kéo dài có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của trục hạ đồi - tuyến yên - buồng trứng, hệ thống điều hòa nội tiết quan trọng ở phụ nữ. Khi thời gian ngủ bị rút ngắn hoặc ngủ không đúng giờ, quá trình tiết các hormone như melatonin, cortisol, estrogen và progesterone bị mất cân bằng. Sự rối loạn này làm chu kỳ kinh nguyệt dễ trở nên thất thường, tăng nguy cơ rối loạn phóng noãn, gây mệt mỏi kéo dài, thay đổi tâm trạng, nổi mụn hoặc giảm khả năng sinh sản.

Không phải tất cả phụ nữ thức khuya hoặc làm ca đêm đều bị rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, một số nhóm có nguy cơ cao hơn như người làm ca đêm kéo dài nhiều năm, ngủ dưới 6-7 giờ mỗi ngày, chế độ ăn uống thất thường hoặc thường xuyên chịu áp lực, căng thẳng công việc. Ngoài ra, phụ nữ sau 30 tuổi hoặc đang trong giai đoạn cơ thể có sự thay đổi nội tiết tự nhiên cũng dễ bị tác động hơn khi duy trì thói quen thức khuya hoặc làm việc ban đêm kéo dài.

Phụ nữ cần duy trì giấc ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày, kể cả khi phải ngủ vào ban ngày. Không gian ngủ nên yên tĩnh, tối, mát để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Sau khi thức dậy, nên tăng cường tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nhằm hỗ trợ cơ thể điều chỉnh lại nhịp sinh học. Đồng thời, phụ nữ duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu vitamin, omega-3, hạn chế đồ ăn nhanh và caffeine vào ban đêm. Kết hợp tập luyện thể dục đều đặn như đi bộ, yoga hoặc bơi lội để giảm căng thẳng, hỗ trợ cân bằng hormone.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như kinh nguyệt bất thường, mệt mỏi kéo dài, nổi mụn hoặc rụng tóc nhiều, phụ nữ nên khám sớm tại bệnh viện để được kiểm tra nội tiết.

ThS.BS Vương Thị Hường

Đơn vị Sản Phụ khoa

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy