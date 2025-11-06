Thừa cân có tăng nguy cơ ung thư buồng trứng không?

Tôi thừa cân nhưng chưa béo phì, thường xuyên đau bụng dưới, rối loạn tiêu hóa. Thừa cân có làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng? (Ngọc Lan, 48 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phụ nữ béo phì có nguy cơ phát triển bệnh ung thư buồng trứng cao hơn so với những người gầy. Bởi các mô mỡ có vai trò sản xuất ra lượng estrogen - hormone sinh dục nữ có nhiều chức năng quan trọng. Khi nồng độ estrogen vượt quá mức cần thiết làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng.

Bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật ung thư. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thừa cân và béo phì khiến hormone như estrogen, insulin, IGF-1 thay đổi, tăng viêm trong cơ thể và ảnh hưởng đến các tế bào, từ đó thúc đẩy ung thư buồng trứng phát triển. Lượng mỡ dư thừa tích tụ còn gây viêm mạn tính trong cơ thể, có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên các tế bào ung thư. Ngoài ra, lượng mỡ dư thừa có thể tăng nguy cơ tái phát ung thư buồng trứng, giảm tỷ lệ sống trên 5 năm.

Ngoài yếu tố cân nặng, nguy cơ ung thư buồng trứng cao hơn nếu phụ nữ từng béo phì ở tuổi thanh thiếu niên, có người thân (mẹ, chị, em gái) mắc ung thư buồng trứng.

Ung thư buồng trứng thường được phát hiện muộn vì phát triển chậm và không có triệu chứng đặc thù. Triệu chứng phổ biến như chướng và căng bụng dưới, cảm giác đè nặng ở trên bụng, đau ở vùng khoang chậu và thắt lưng, thường xuyên muốn đi tiểu, rối loạn tiêu hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy, táo bón...), thay đổi trọng lượng cơ thể, rối loạn phụ khoa (rối loạn kinh nguyệt, cảm giác đau khi quan hệ tình dục), mệt mỏi...

Bạn nên đến bệnh viện khám để tìm nguyên nhân gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đồng thời giảm cân giúp tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ ung thư buồng trứng. Để phòng bệnh, bạn tập thể dục thể thao thường xuyên, ăn uống khoa học, lành mạnh, với nhiều rau xanh, trái cây tươi, ít chất béo, dầu mỡ, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe. Khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, có biện pháp điều trị hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

BS.CKII Trần Thùy Ngân

Trưởng đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7