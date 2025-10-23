Thụ tinh trong ống nghiệm để có con ở tuổi 70

TP HCMÔng James, 70 tuổi, muốn có thêm con nhưng phẫu thuật nối ống dẫn tinh thất bại, thụ tinh trong ống nghiệm lần thứ hai mới thành công.

Vợ ông James qua đời nhiều năm, con trai đã 33 tuổi, gần đây ông tái hôn với một phụ nữ Việt Nam. "Con trai ủng hộ tôi có gia đình mới sinh thêm con để đỡ cô quạnh", ông cho biết.

Ông James từng phẫu thuật thông nối ống dẫn tinh tại Mỹ nhưng thất bại. Ông phẫu thuật thụ tinh trùng, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cũng không thành công. Năm ngoái, vợ chồng về Việt Nam đón Tết, đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám.

Bác sĩ Nguyễn Công Danh, đơn vị Nam học, cho biết ông James là trường hợp lớn tuổi nhất điều trị tại trung tâm. Xét nghiệm tinh dịch đồ không có tinh trùng, ông đã thắt ống dẫn tinh và bị giãn tĩnh mạch thừng tinh độ nặng. Tình trạng này có thể dẫn đến kém lưu thông máu ở vùng kín, tăng nhiệt độ khiến tinh hoàn tổn thương và giảm khả năng sản xuất tinh trùng.

Người bệnh lớn tuổi và thắt ống dẫn tinh lâu năm nên tiên lượng khả năng thông nối thành công thấp. Bác sĩ Danh áp dụng phương pháp vi phẫu "2 trong 1" vừa micro-TESE thu tinh trùng từ tinh hoàn vừa thắt các đám rối tĩnh mạch bị suy giãn để cải thiện chức năng của tinh hoàn. Ông James thu được gần 30 tinh trùng đủ cho hai chu kỳ IVF.

Bác sĩ Danh (giữa) cùng êkíp các bác sĩ vi phẫu micro-TESE "2 trong 1" cho người bệnh. Ảnh minh họa: Hoài Thương

Người vợ 31 tuổi được bác sĩ kích trứng, thu 16 noãn (trứng) trưởng thành. Chuyên viên phôi học rã đông một mẫu tinh trùng của người chồng, lựa chọn tinh binh đủ điều kiện tiêm vào bào tương noãn, nuôi cấy phôi trong hệ thống tủ động học tối ưu mọi điều kiện. Kết quả họ có được 6 phôi ngày 5, phần mềm trí tuệ nhân tạo chấm điểm một phôi loại khá và 5 phôi trung bình.

Bác sĩ chuyển một phôi loại khá vào tử cung người vợ. Cuối tháng 9, vợ chồng ông James đón con trai chào đời khỏe mạnh nặng gần 4 kg. Số phôi còn lại được trữ đông giúp họ có thêm con trong tương lai.

Theo bác sĩ Danh, sức khỏe sinh sản của nam giới có thể suy giảm do nhiều nguyên nhân như tuổi tác, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng của lối sống hoặc các bệnh lý điển hình như giãn tĩnh mạch thừng tinh. Những tình trạng này không chỉ dẫn đến khó có con mà còn giảm chất lượng cuộc sống.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận và điều trị thành công cho nam giới vô sinh thứ phát (vô sinh sau khi đã có con). Tùy nguyên nhân và tình trạng bệnh lý, bác sĩ áp dụng các phương pháp điều trị phẫu thuật "2 trong 1", "3 trong 1"... Vi phẫu micro-TESE là kỹ thuật cao cấp ứng dụng hệ thống kính vi phẫu có độ phóng đại gấp 30 lần giúp tăng tỷ lệ tìm thấy tinh trùng ở những trường hợp khó, đồng thời là "trợ thủ đắc lực" cho các kỹ thuật khác như thông nối ống dẫn tinh hoặc thắt giãn tĩnh mạch thừng tinh...

Bác sĩ Danh khuyến cáo nam giới chỉ nên thắt ống dẫn tinh triệt sản khi đã có đủ con. Vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có con nên cùng đến bệnh viện để khám và điều trị sớm. Khi có các dấu hiệu đau tức, sưng, khó chịu ở vùng kín, nam giới không nên chủ quan, nên đến bệnh viện để khám và điều trị tránh ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi