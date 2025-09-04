Thụ tinh ống nghiệm làm mẹ đơn thân ở tuổi đôi mươi

Hà NộiSau gần một năm tìm người hiến tinh trùng, Hà Chi thụ tinh ống nghiệm thành công, làm mẹ đơn thân ở tuổi 28.

"Tôi thuộc cộng đồng LGBT, không có nhu cầu kết hôn nên muốn sinh con lúc còn trẻ sức khỏe tốt", Chi chia sẻ khi bế con gái trở lại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tái khám sau sinh 3 tháng.

Chi đề đạt với mẹ nguyện vọng sinh con nhờ thụ tinh ống nghiệm từ ba năm trước và được ủng hộ. ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, người trực tiếp điều trị cho Chi, thừa nhận hiếm gặp trường hợp tuổi hơn đôi mươi quyết định làm mẹ đơn thân, lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.

Còn trẻ nên Chi có sức khỏe sinh sản tốt, buồng tử cung bình thường, vòi trứng thông, chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) 5,75 ng/mL, thuận lợi chọc hút trứng để tạo phôi. Theo quy định, cô cần tìm người hiến tinh trùng để tráo mẫu cho ngân hàng tinh trùng chính thống, đổi lại mẫu vô danh làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Một cô gái đang được tư vấn thực hiện hỗ trợ sinh sản làm mẹ đơn thân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suốt gần một năm, nhiều phương án thất bại. Người thân Chi từ chối hiến tinh trùng vì lo ngại nhiều phiền toái như hệ lụy di truyền hay tranh chấp tài sản trong tương lai. Một người bạn thân của cô đồng ý hiến tinh trùng nhưng phút chót rút lui. Đến năm ngoái, một người bạn trong cộng đồng LGBT quyết định giúp đỡ Chi. Người này trải qua các khâu kiểm tra sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh sản, các bệnh lý di truyền, bệnh truyền nhiễm... nghiêm ngặt. Mẫu tinh trùng của người này đáp ứng tiêu chuẩn, được lưu trữ vào ngân hàng tinh trùng của bệnh viện, còn Chi nhận được một mẫu khác.

Quá trình thụ tinh ống nghiệm sau đó diễn ra thuận lợi. Chi được chọc hút noãn, thụ tinh trong ống nghiệm tạo ra 6 phôi chất lượng tốt. Một phôi ngày 5 được chuyển vào buồng tử cung, Chi đậu thai. Số phôi còn lại được trữ đông.

Bé gái chào đời khỏe mạnh vào mùa hè năm nay. "Mọi lời đàm tiếu đều không sánh được niềm vui nuôi dạy con bằng tình yêu thương của mình", Chi nói, cho hay luôn có gia đình động viên và chia sẻ. Chi cũng dự định tiếp tục chuyển phôi trữ đông để sinh con thứ hai trong hai năm tới, hoàn thành tâm nguyện "sinh hai con trước tuổi 35".

Theo bác sĩ Thủy, Chi còn trẻ tuổi nên quá trình thụ tinh trong ống nghiệm khá thuận lợi. "Phần lớn phụ nữ mong muốn làm mẹ đơn thân bằng IVF ở tuổi 35-40, sau nhiều năm bế tắc trong hôn nhân hoặc không còn hy vọng gặp được bạn đời như ý", bác sĩ nói, cho hay nhiều trường hợp giảm dự trữ buồng trứng, mắc các bệnh lý tử cung do lớn tuổi phải điều trị IVF kéo dài. Một số vướng áp lực tài chính, định kiến xã hội và thiếu sự ủng hộ từ người thân.

Từ ngày 1/10/2025, Nghị định 207/2025 có hiệu lực, cho phép phụ nữ chưa kết hôn có quyền thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng tinh trùng hoặc phôi hiến tặng theo nguyện vọng. Mẫu tinh trùng hiến tặng để sinh con phải qua sàng lọc bệnh lý và giữ danh tính người hiến bí mật. Một mẫu tinh trùng chỉ được sử dụng cho một phụ nữ duy nhất.

Bác sĩ Lệ Thủy lưu ý việc sinh con một mình không đơn giản mà cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ về sức khỏe mà còn về xã hội, pháp lý và gia đình. "Phụ nữ trẻ muốn làm mẹ đơn thân cần có kế hoạch dài hạn, sẵn sàng về tâm lý để vừa làm cha vừa làm mẹ", bác sĩ nói.

Thanh Ba