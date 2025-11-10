Thụ tinh ống nghiệm để có con ở tuổi 41

TP HCMChị Hương, 41 tuổi, lạc nội mạc tử cung, dự trữ buồng trứng thấp, cao huyết áp, được bác sĩ ba chuyên khoa phối hợp giúp thụ tinh ống nghiệm thành công.

Chị Hương tái hôn 3 năm chưa có con nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 khám. ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết người chồng bị OAT nặng, tức tinh trùng ít, khả năng di động kém và tỷ lệ dị dạng cao nên khó thụ tinh tự nhiên. Ngoài ra, người bệnh còn bị giãn tĩnh mạch thừng tinh mức độ trung bình đến nặng.

Trong cuộc hôn nhân trước, chị Hương đã sinh một con gái. Tuy nhiên hiện chị lớn tuổi, số lượng và chất lượng trứng suy giảm đáng kể, nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể ở trứng tăng cao dẫn đến tỷ lệ làm tổ thấp, sảy thai cao và nguy cơ dị tật thai nhi. Chị còn bị lạc nội mạc tử cung, có thể gây viêm, dính, biến dạng cơ quan sinh sản, ảnh hưởng chất lượng trứng, môi trường nội mạc tử cung và khả năng làm tổ của phôi.

Chị Hương bị thừa cân và có tiền căn tăng huyết áp mạn tính, đang dùng thuốc điều trị thường xuyên. Bác sĩ Giang lý giải tăng huyết áp không trực tiếp gây vô sinh nhưng làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ nghiêm trọng như tiền sản giật, sinh non, thai chậm tăng trưởng.

Bác sĩ lên kế hoạch điều trị toàn diện cho chị Hương, phối hợp chặt chẽ với khoa Nội tổng hợp để dùng thuốc phù hợp giúp ổn định huyết áp, đảm bảo an toàn trước các thủ thuật hỗ trợ sinh sản và dự phòng tiền sản giật trong thai kỳ. Đến ngày hai vòng kinh, chị được tiêm thuốc ức chế hoàn toàn hoạt động của tuyến yên - buồng trứng, đồng thời ức chế các tổn thương lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ kê thêm kháng sinh điều trị viêm nội mạc tử cung mạn tính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phôi làm tổ. Sau 4 tuần, chị được kích thích buồng trứng. Do thừa cân và giảm dự trữ buồng trứng, chị Hương cần liều thuốc cao hơn so với bình thường. Bác sĩ chọc hút được 5 trứng, nuôi lên được 4 phôi ngày 3 loại 2.

Bác sĩ chuyển phôi tươi ngày 3 theo nguyện vọng của người bệnh, đậu thai ngay lần đầu tiên. Hiện thai được hơn 12 tuần, tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Sản Phụ khoa. Người chồng được tư vấn phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh để cải thiện chất lượng, số lượng tinh trùng và vấn đề sinh lý nam sau này.

Bác sĩ Giang (ngoài cùng bên phải) nội soi buồng tử cung cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Giang cho biết khả năng sinh sản của phụ nữ bắt đầu giảm đáng kể sau tuổi 35 và giảm nhanh hơn sau tuổi 40, ảnh hưởng đến thụ thai tự nhiên và hiệu quả của các phương pháp điều trị sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Phụ nữ thừa cân càng có tỷ lệ IVF thành công thấp hơn, cần liều thuốc kích trứng cao hơn và nguy cơ biến chứng nhiều hơn trong thai kỳ. Trường hợp bị tăng huyết áp mạn tính còn có nguy cơ cao tiền sản giật, sinh non và thai chậm phát triển trong tử cung.

Phụ nữ bị vô sinh do đa bệnh lý nên khám và tư vấn tại các cơ sở y tế có đa chuyên khoa để được đánh giá toàn diện sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và điều trị với phác đồ phù hợp nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi