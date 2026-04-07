Thụ tinh ống nghiệm có con sau 7 năm sống xa nhau

TP HCMKết hôn 7 năm đều sống xa nhau, nay vợ chồng chị My khám hiếm muộn mới phát hiện chồng tinh trùng gần cạn kiệt, phải thụ tinh ống nghiệm để có con.

ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh), cho biết dự trữ buồng trứng của chị My ở mức trung bình, còn anh Vũ bị giãn tĩnh mạch thừng tinh độ hai. Chỉ số tinh dịch đồ của anh cực thấp, mật độ tinh trùng chỉ 1 triệu/ml, tỷ lệ di động 1% (nam giới khỏe mạnh có mật độ tinh trùng trên 16 triệu/ml, độ di động trên 30%).

Theo ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, vợ chồng thông thường cần duy trì tần suất quan hệ 2-3 lần/tuần để thụ thai tự nhiên. Trường hợp chị My - vợ ở Việt Nam, chồng ở Mỹ, mỗi năm gặp nhau vài tuần, xác suất thụ thai không nhiều vì cơ hội gặp gỡ giữa trứng và tinh trùng rất thấp. Ngay cả có cơ hội, chất lượng tinh binh của người chồng cũng không đủ để đậu thai tự nhiên.

Chuyên viên phôi học lọc rửa tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: IVF Tâm Anh TP HCM

Anh Vũ ở nước ngoài, thời gian hạn hẹp, không thể chờ 6-12 tháng để tinh hoàn phục hồi sau phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh. Bác sĩ quyết định lấy mẫu tinh dịch để chọn lọc những tinh trùng tốt nhất tiêm vào bào tương noãn. Các chuyên viên phôi học lọc rửa chọn được khoảng vài chục tinh binh khỏe mạnh, đem trữ đông chờ thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Bác sĩ Như kích thích buồng trứng cho chị My, thu được 7 noãn, tạo được 5 phôi ngày 5. Chị My đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi, con gái chào đời nặng 3,1 kg.

Con gái của chị My được da kề da với mẹ ngay khi chào đời. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Huy, nhiều đôi vợ chồng sống xa nhau nên nghĩ chưa có con là bình thường và trì hoãn đi khám sức khỏe sinh sản. Thực tế, các cặp đôi quan hệ đều đặn thì cơ hội thụ thai tự nhiên mỗi chu kỳ kinh chỉ khoảng 15-30%.

Dự trữ buồng trứng ở phụ nữ giảm dần theo từng năm. Với nam giới, các bệnh lý như giãn tĩnh mạch thừng tinh nếu không được phát hiện sớm sẽ làm giảm chất lượng tinh binh, dẫn đến tình trạng tinh trùng bất động hoặc đứt gãy ADN nghiêm trọng. Ngoài ra, tuổi tác còn tỷ lệ thuận với nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, kéo theo khả năng sảy thai, thai lưu hoặc dị tật bẩm sinh.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, nhiều trường hợp chỉ đi khám sau nhiều năm vô sinh, phải can thiệp bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để có con. Do đó, các cặp vợ chồng sống xa nhau, hoặc có kế hoạch sinh con muộn, nên chủ động khám sức khỏe sinh sản sau 6-12 tháng để phát hiện bất thường và can thiệp kịp thời, điều trị đơn giản, tỷ lệ thành công cao hơn.

Nguyệt Nhi

*Tên nhân vật đã được thay đổi