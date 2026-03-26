Trước ngày cưới phát hiện nguy cơ vô sinh

Hà NộiChị Hằng, 28 tuổi, khám sức khỏe tiền hôn nhân phát hiện đa polyp buồng tử cung, còn chồng sắp cưới bị tinh trùng dị dạng.

Tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, sau khi thực hiện các xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu, khám phụ khoa, chị Hằng được siêu âm tử cung - phần phụ, dựng hình 3D buồng tử cung và kiểm tra buồng tử cung, vòi tử cung bằng phương pháp siêu âm bơm nước kết hợp Hyfosy. Kết quả cho thấy chỉ số dự trữ buồng trứng của chị Hằng tốt nhưng trong buồng tử cung có nhiều polyp kích thước từ vài mm đến gần 1 cm, bám rải rác trên thành trước và thành sau, một số có cuống dài, di động trong lòng tử cung. Đây là tình trạng lớp niêm mạc phát triển quá mức, tạo thành các khối u nhỏ trong lòng tử cung. Phần lớn polyp tổn thương lành tính, song chúng vẫn có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai.

Theo ThS.BS Vũ Thị Ngọc, Phòng khám Hỗ trợ sinh sản, polyp buồng tử cung là một trong những nguyên nhân thường gặp ở phụ nữ hiếm muộn. Các polyp này có thể cản trở tinh trùng gặp trứng, làm giảm khả năng phôi bám vào niêm mạc tử cung để làm tổ. Một số trường hợp, chúng làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung. Polyp kích thước có thể chiếm chỗ trong buồng tử cung khi mang thai, tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Trong khi đó, kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Sơn - chồng sắp cưới của chị Hằng - ghi nhận tỷ lệ tinh trùng dị dạng cao, khả năng di động kém. Theo bác sĩ Ngọc, trong một mẫu tinh dịch bình thường, tỷ lệ tinh trùng có hình dạng hoàn toàn chuẩn thường chỉ chiếm khoảng 4-10%. Nếu tỷ lệ dị dạng vượt quá 96% hoặc di động kém, khả năng thụ tinh tự nhiên có thể bị ảnh hưởng.

Bác sĩ tư vấn điều trị polyp tử cung cho chị Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt polyp buồng tử cung cho chị Hằng bằng vòng điện chuyên dụng, đảm bảo lấy trọn chân polyp hạn chế tái phát. Lớp nội mạc lành xung quanh được bảo tồn - yếu tố quan trọng với phụ nữ chưa sinh con như chị Hằng. Toàn bộ quá trình diễn ra qua đường tự nhiên, không có vết mổ ngoài da, kết quả các polyp đều lành tính.

Anh Sơn được bác sĩ điều trị bảo tồn, hướng dẫn thay đổi lối sống kết hợp theo dõi định kỳ nhằm cải thiện chất lượng tinh trùng tự nhiên. Anh cần ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, hạn chế thức khuya, giảm căng thẳng. Tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, kẽm và selen - các vi chất có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tinh trùng khỏi tổn thương do gốc tự do. Bổ sung hải sản, trứng, các loại hạt, rau xanh đậm và trái cây tươi, hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia và thuốc lá. Duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục đều đặn, tránh để vùng kín tiếp xúc nhiệt độ cao.

Ba tháng sau khi kết hôn, chị Hằng mang thai tự nhiên. Hiện thai kỳ bước sang tháng thứ tư, tình trạng ổn định.

Bác sĩ Ngọc cho hay khám tiền hôn nhân hoặc khám tiền mang thai là bước chuẩn bị quan trọng giúp các cặp đôi đánh giá toàn diện sức khỏe sinh sản trước khi có kế hoạch sinh con. Các xét nghiệm cơ bản như tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, xét nghiệm nội tiết, tinh dịch đồ, đo chỉ số dự trữ buồng trứng, siêu âm tử cung - phần phụ... Các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại như siêu âm dựng hình 3D buồng tử cung hoặc HyFoSy - phương pháp siêu âm đánh giá vòi tử cung bằng chất tương phản tạo bọt - giúp kiểm tra chi tiết tình trạng tử cung và vòi trứng một cách chi tiết.

Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định thêm các kiểm tra chuyên sâu như xét nghiệm di truyền, phân tích nhiễm sắc thể, đánh giá nguy cơ suy buồng trứng sớm, tình trạng rối loạn nội tiết, không có tinh trùng hoặc tắc hai vòi tử cung, từ đó phát hiện sớm bất thường và kịp thời can thiệp.

