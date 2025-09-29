Thụ tinh nhân tạo có con sau 9 năm vô sinh thứ phát

TP HCMChị Thủy Tuyên, 36 tuổi, sau sinh con đầu lòng đến nay suốt 9 năm không thể mang thai lần nữa, phải thụ tinh nhân tạo.

Xét nghiệm và siêu âm tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh - Quận 7 cho thấy buồng trứng, tử cung, vòi trứng của chị Tuyên bình thường, còn chồng có sức khỏe sinh sản tốt. ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh chẩn đoán vợ chồng chị vô sinh thứ phát không rõ nguyên nhân, tư vấn họ thụ tinh nhân tạo, tức bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Vô sinh thứ phát tức vô sinh sau khi đã có con.

Quy trình IUI nhanh chóng, chi phí chỉ bằng 1/5 so với thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tỷ lệ thành công khoảng 30%. Người chồng được điều trị ổn định huyết áp, vợ dùng thuốc kích thích buồng trứng nhẹ trong 3 ngày. Siêu âm ghi nhận một nang noãn phát triển đến giai đoạn trưởng thành.

Chuyên viên phôi học chọn tinh trùng khỏe mạnh của người chồng chuyển vào ống thông nhỏ để bác sĩ bơm vào tử cung của chị Tuyên đúng thời điểm rụng trứng giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển của tinh binh, tăng cơ hội thụ tinh thành công.

Sau 14 ngày, kết quả xét nghiệm máu ghi nhận chị Tuyên đậu thai. Đầu tháng 8, chị sinh con gái khỏe mạnh.

Con thứ hai của vợ chồng chị Tuyên chào đời khỏe mạnh nhờ phương pháp IUI. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bộ Y tế ghi nhận tỷ lệ vô sinh thứ phát tại Việt Nam tăng 15-20% mỗi năm, chiếm hơn 50% trường hợp vô sinh. Nguyên nhân có thể xuất phát từ người vợ như tắc ống dẫn trứng, tử cung viêm mạn tính, lạc nội mạc tử cung, lớn tuổi, dự trữ buồng trứng giảm... Ở nam giới, vô sinh thứ phát thường do chấn thương gây tắc nghẽn ống dẫn tinh, biến chứng teo tinh hoàn sau mắc bệnh quai bị, bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh, lối sống thiếu khoa học... Nhiều trường hợp cả vợ và chồng đều mắc các bệnh dẫn đến giảm khả năng sinh sản.

Phương pháp IUI thường được áp dụng cho trường hợp dự trữ buồng trứng tốt, vợ chồng không có bệnh lý phức tạp ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Phương pháp IVF gồm nhiều bước chuyên sâu, thời gian điều trị dài hơn, áp dụng cho trường hợp sức khỏe sinh sản phức tạp hơn, tỷ lệ đậu thai trung bình sau các lần chuyển phôi ở tất cả nhóm tuổi tại IVF Tâm Anh đạt 80,1%.

Bác sĩ Hạnh khuyến cáo vợ chồng từng có con nhưng sau một năm ngừng các biện pháp tránh thai mà không có con nên đi khám, điều trị sớm giúp tăng tỷ lệ thành công, giảm chi phí.

Hoài Thương