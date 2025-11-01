Thủ phạm gây ung thư dạ dày

Di truyền, đột biến gene, nhiễm vi khuẩn HP, căng thẳng kéo dài, dễ gây tổn thương niêm mạc dạ dày, thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.

Ung thư dạ dày là tình trạng các tế bào trong thành dạ dày phát triển bất thường. Bệnh có thể xảy ra ở cả nam và nữ. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân gây ung thư dạ dày nhưng có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Di truyền và đột biến gene

Người mang đột biến gene CDH1 có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư dạ dày thể lan tỏa. Ung thư dạ dày thể lan tỏa thường phát triển sớm hơn so với các dạng khác, có thể xuất hiện ở tuổi 20-30.

Chế độ ăn uống không khoa học

Ăn mặn, dùng thực phẩm chế biến sẵn, hút thuốc lá, uống rượu bia... dễ gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Những thói quen này có thể dẫn đến các vấn đề như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, ung thư dạ dày nếu kéo dài.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Căng thẳng kéo dài

Khi căng thẳng liên tục, hệ thống miễn dịch dễ suy yếu, làm giảm khả năng chống lại các tế bào bất thường. Căng thẳng cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, làm tăng tiết axit dạ dày, gây tổn thương niêm mạc, tạo điều kiện thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

Nhiễm vi khuẩn HP

Bác sĩ Sỹ cho hay vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh về dạ dày như viêm loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày. Chúng tiết ra enzym và các yếu tố độc lực như CagA khiến niêm mạc dạ dày tổn thương. Lâu dần, các tổn thương có thể chuyển ác tính song tỷ lệ này khá ít gặp.

Thiếu ngủ

Giấc ngủ đóng có vai trò hỗ trợ cơ thể phục hồi và duy trì chức năng miễn dịch. Thiếu ngủ mạn tính làm rối loạn chu kỳ sinh học tự nhiên, gây viêm nhiễm trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa tế bào, tăng nguy cơ mắc các bệnh bao gồm ung thư.

Triệu chứng ung thư dạ dày dễ nhầm lẫn với viêm dạ dày nên người bệnh thường bỏ qua. Khi có chẩn đoán thường ở giai đoạn trễ nên điều trị khó khăn, tiên lượng thành công thấp.

Bác sĩ Sỹ khuyên mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư để có thể phát hiện sớm các bất thường. Khi bị đầy hơi, chướng bụng kéo dài, đau vùng thượng vị (trên rốn) uống thuốc không khỏi, buồn nôn, cảm giác nhanh no khi ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân... nên đến bác sĩ chuyên khoa Ung Bướu khám. Duy trì lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, quản lý căng thẳng, ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên, hạn chế món nướng, chiên nhiều dầu mỡ... góp phần bảo vệ sức khỏe.

Bảo Trâm