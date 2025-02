Thủ phạm gây đau đầu khi trời lạnh

Thay đổi nhiệt độ đột ngột, mắc bệnh lý xoang tái phát, tăng huyết áp, uống ít nước có thể thúc đẩy đau đầu bùng phát khi trời lạnh.

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc những ngày gần đây giảm sâu, kết hợp độ ẩm cao, không chỉ gây khó chịu mà còn làm gia tăng tình trạng đau đầu ở nhiều người. Các cơn đau có thể kéo dài, gây mệt mỏi, suy giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

BS.CKII Khúc Thị Nhẹn, khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết hiện tượng này có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có liên quan đến thời tiết.

Thay đổi nhiệt độ đột ngột

Khi nhiệt độ môi trường giảm nhanh, cơ thể phản ứng tự nhiên bằng cách co thắt các mạch máu ngoại biên nhằm tránh mất nhiệt, giữ ấm cho cơ thể. Tuy nhiên, quá trình co thắt này không chỉ ảnh hưởng đến các mạch máu ở các bộ phận khác mà còn tác động trực tiếp lên hệ thống mạch máu ở vùng đầu và kích thích dây thần kinh tam thoa ở mặt. Chính sự co thắt đột ngột này gây ra cảm giác căng thẳng, đau nhức hoặc khó chịu ở vùng đầu.

Bác sĩ Nhẹn lưu ý không chỉ người có tiền sử nhức đầu hay nhạy cảm với thời tiết mà ngay cả người có sức khỏe bình thường cũng có khả năng bị đau đầu khi nhiệt độ lạnh bất thường, nhất là khi ra ngoài không đội mũ, đeo khăn giữ ấm.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong tiết trời rét. Ảnh minh họa: Giang Huy

Bệnh lý xoang tái phát

Nhiệt độ giảm khiến cơ thể tăng tiết chất nhầy để bảo vệ đường hô hấp, làm tắc nghẽn xoang. Xoang bị tắc làm áp lực tăng lên trong các khoang xoang, gây đau nhức trán, hai bên hốc mắt hoặc cả đầu. Nếu tắc nghẽn kéo dài, viêm nhiễm có thể xảy ra, khiến cơn đau dữ dội hơn.

Tăng huyết áp

Khi nhiệt độ ngoài trời giảm, mạch máu ngoại biên bao gồm cả vùng đầu - mặt co lại để giữ nhiệt. Sự co thắt này làm cho máu khó lưu thông hơn bình thường, dẫn đến tăng áp lực lên thành mạch, gây tăng huyết áp. Người bệnh cao huyết áp hoặc tiền sử mắc bệnh tim mạch có nguy cơ cao hơn.

Huyết áp tăng cao đột ngột khiến não không nhận đủ lượng máu và oxy cần thiết, gây đau đầu nặng, kèm cảm giác căng thẳng, khó chịu, chóng mặt, buồn nôn hoặc hoa mắt. Trường hợp nghiêm trọng, tăng huyết áp kéo dài có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm hơn như đột quỵ não hoặc nhồi máu cơ tim.

Thiếu nước

Vào mùa lạnh, mọi người ít thấy khát hơn nên hay quên hoặc uống không đủ lượng nước cơ thể cần. Dù không đổ mồ hôi nhiều song cơ thể vẫn cần nước để duy trì các chức năng quan trọng, bao gồm cung cấp oxy cho các cơ quan, nhất là não. Khi cơ thể thiếu nước, máu đặc hơn, giảm khả năng lưu thông oxy đến não, gây đau đầu đi kèm cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, khó tập trung.

Dù trời lạnh và không có cảm giác khát, mọi người vẫn nên duy trì thói quen uống đủ nước. Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày tùy thuộc vào thể trạng.

Chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học

Món cay nóng, lẩu, thực phẩm giàu chất béo tạo cảm giác ấm áp khi trời lạnh nhưng sử dụng quá mức có thể gây hại cho cơ thể. Ăn quá nhiều thịt đỏ, thức ăn chiên xào nhiều chất béo bão hòa dễ làm tăng mức cholesterol trong máu, ảnh hưởng đến lưu thông máu. Lúc này, não không được cung cấp đủ oxy, dễ xuất hiện các cơn đau đầu.

Để phòng tránh đau đầu vào mùa lạnh, bác sĩ Nhẹn khuyên mọi người giữ ấm cơ thể, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, E và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng. Giữ cho không gian nhà ở đủ ấm, thông thoáng. Tập thể dục nhẹ nhàng cũng hỗ trợ cơ thể duy trì tuần hoàn máu tốt hơn. Nếu người bệnh đau đầu kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng sống nên đi khám để bác sĩ tư vấn và điều trị phù hợp.

Việt An