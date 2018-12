Su su Tam Đảo xanh mướt nhờ sương đêm, nước sạch

Ngoài lượng sương tự nhiên, rau su su được tưới bằng nguồn nước sạch từ suối với công nghệ phun sương hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc được hình thành bởi dãy núi đá nằm phía Đông Bắc của Việt Nam. Nhờ địa hình núi tương đối cao cùng thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ, nơi đây có hệ thực vật phong phú, đa dạng, đặc biệt là nhiều loại rau quả ôn đới cho sản lượng cao, chất lượng tốt. Trong đó, rau su su được coi là sản vật nổi tiếng của vùng, được nhiều du khách yêu thích, chọn làm quà cho bạn bè, người thân.

Ruộng rau su su xanh mướt tại huyện Tam Đảo. Ảnh: bizmedia.

Nhờ lợi thế về tự nhiên, rau su su Tam Đảo mang những đặc trưng mà ít vùng nào có được. Do thích hợp với xứ lạnh, su su được người dân ở Tam Đảo trồng quanh năm. Ngọn rau khi chế biến đều xanh và giòn hơn nhiều nơi khác. Ở Tam Đảo, su su mọc thành giàn ở khắp các sườn núi và trải một màu xanh bạt ngàn. Để có được những vựa, giàn su su sạch, đảm bảo chất lượng, người nông dân nơi đây trồng rau su su theo tiêu chuẩn VietGAP đều phải thực hiện chế độ chăm sóc đặc biệt.

Việc trồng su su ở Tam Đảo tuy không mất quá nhiều công sức chăm bón vì ngọn su su cứ tự vươn dài nhưng bà con nơi đây vẫn luôn phải đảm bảo cho cây có đủ độ ẩm và chất dinh dưỡng để phát triển. Ngoài lượng sương tự nhiên mà cây tiếp nhận vào buổi đêm và sáng sớm thì ban ngày, những hộ dân nơi đây vẫn thường xuyên sử dụng nguồn nước sạch tưới cho cây với công nghệ phun sương hiện đại.

Nguồn nước này được lấy từ dòng suối đầu nguồn tại Tam Đảo, đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra đảm bảo chất lượng an toàn để sử dụng làm nguồn nước tưới tiêu cho loại rau này. Đây cũng là nguồn nước chủ yếu cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương.

Các hộ nông dân Tam Đảo trồng rau su su theo mô hình VietGAP. Ảnh: bizmedia.

Cụ thể, mỗi hộ tham gia trồng su su VietGAP sẽ được cấp mã vạch riêng và phải tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong suốt quá trình trồng rau mà chỉ sử dụng phân bón vi sinh, sinh học. Từ khâu chọn giống, làm đất, chăm bón đến thu hoạch rau đều tuân theo quy trình cam kết.

Hàng tháng, ngoài đội kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất bán, thực hiện gắn mã vạch của chi cục, các hộ nông dân cũng thực hiện kiểm tra lẫn nhau trong quá trình sản xuất. Hộ nào vi phạm về mã số, mã vạch sẽ xử lý, loại khỏi danh sách các hộ mang thương hiệu su su Tam Đảo.

Người nông dân nhận biết rau su su trên ruộng đảm bảo an toàn bằng cách kiểm tra rau vào thời điểm sáng sớm. Rau chưa đảm bảo đầu lá thường bị thâm do độ đạm tiết ra nhiều. Do vậy, khu vực đó phải cách ly thêm một ngày nữa mới thu hoạch được. Nếu sau 2 ngày, khi lá rau xanh mướt, không có hiện tượng thâm đầu, rau mới được cắt.

Những ruộng rau vừa mới bón phân sẽ được gắn biển đỏ. Đây là một trong những quy định bắt buộc trong quy trình trồng rau sạch ở nơi đây.

Năm 2013, hơn 35.000 ha rau su su trên đỉnh núi Tam Đảo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Với sản lượng gần 300 tạ một ngày, ngọn susu VietGAP vùng núi Tam Đảo vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu cho khách du lịch ở thị trấn cũng như thị trường.

Vũ Đậu