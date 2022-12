Thói quen gây bệnh tiêu hóa ở dân văn phòng

Vừa ăn vừa làm việc, nằm ngay sau ăn no, thường xuyên uống cafe và trà... là những thói quen dễ gây bệnh tiêu hóa ở dân văn phòng.

Tính chất công việc căng thẳng, áp lực; môi trường làm việc ít di chuyển khiến người làm văn phòng dần hình thành những thói quen thiếu khoa học. Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết, đây là lý do khiến giới công sở dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, táo bón, đau dạ dày... Các chứng bệnh này không chỉ gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống mà còn làm giảm đáng kể hiệu suất công việc.

Dưới đây là những thói quen xấu gây bệnh tiêu hóa ở người làm văn phòng theo Tiến sĩ Khanh.

Ăn uống không khoa học

Dân công sở thường ăn uống không điều độ như thường xuyên bỏ bữa sáng, vừa ăn vừa làm việc, ăn uống không đúng giờ, nằm ngay sau ăn no... Đây là nguyên nhân gây bệnh về đường ruột, dạ dày. Bỏ bữa sáng thường xuyên gián tiếp gây ra những tổn thương ở dạ dày. Do cảm giác đói khiến dạ dày luôn co bóp, dịch vị tiết ra nhiều nhưng không có gì để tiêu hóa, lâu dần dẫn đến đau dạ dày. Bỏ bữa sáng khiến bạn ăn bù vào bữa trưa và tối để bổ sung năng lượng. Trong khi, bữa tối ăn quá no có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Khi vừa ăn vừa làm việc, mọi người thường nhai không kỹ, ăn nhanh, nuốt vội, khiến dạ dày phải làm việc vất vả, tăng nguy cơ mắc bệnh dạ dày. Ngoài ra khi ăn nhanh, các thức ăn không được nghiền nhỏ và trộn đều với enzym tiêu hóa ở khoang miệng, gây khó nuốt. Mất tập trung khi ăn còn làm giảm tiết axit ở dạ dày nên thức ăn khó tiêu hóa và cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng. Chẳng hạn đối với các loại rau củ quả, nếu bạn nhai không kỹ, màng bọc cellulose bên ngoài không được phá vỡ khiến cơ thể khó tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng bên trong.

Theo Tiến sĩ Khanh, thời gian để não bộ nhận biết được cảm giác no là sau 20 phút kể từ khi bắt đầu ăn. Nếu bữa ăn kết thúc trước 20 phút, não chưa thể gửi tín hiệu no đến dạ dày, khiến cơ thể có xu hướng nạp thêm thức ăn, làm dư thừa năng lượng, tăng nguy cơ béo phì.

"Người làm văn phòng nếu nhịn ăn sáng, đến trưa đói thường sẽ ăn nhiều, sau đó nằm nghỉ ngay dễ gây bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Ở tư thế nằm, cơ thắt thực quản dưới có xu hướng giãn ra. Lúc này, thức ăn và axit dịch vị có thể bị trào ngược lên thực quản, cổ họng, gây ra chứng ợ hơi, ợ chua, ợ nóng. Giới công sở hay ăn vặt đồ chiên rán, thức ăn nhanh; uống ít nước; chế độ ăn ít rau xanh và chất xơ cũng tăng nguy cơ mắc bệnh táo bón.

Vừa ăn vừa làm việc, ăn các đồ chế biến sẵn không tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Freepik

Uống nhiều cà phê, trà xanh, trà sữa

Nhờ tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo nên giới văn phòng thường có thói quen uống trà, cà phê. Tuy nhiên, uống nhiều caffein trong trà và cà phê có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit, dẫn đến đầy bụng. Điều này khiến tình trạng viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản trở nên trầm trọng hơn. Khi ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo, đạm, nếu uống trà xanh còn có thể táo bón. Uống trà xanh khi đói làm tăng tiết dịch axit, có thể tổn thương hệ thống tiêu hóa.

Thói quen uống trà sữa cũng không có lợi. Đây là thức uống nhiều đường, chất béo, không chỉ gây tăng cân mà chất tanin trong trà hòa chung với protein và casein trong sữa còn tăng nguy cơ đầy hơi, khó tiêu.

Uống rượu bia

Thói quen uống rượu bia để xây dựng mối quan hệ của giới công sở cũng khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng. Uống nhiều thức uống có cồn khiến niêm mạc dạ dày bị bào mòn, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, suy giảm chức năng tiêu hóa.

Bia rượu kích thích cơ thể giải phóng hormon gastrin, làm cho dạ dày tiết nhiều axit, gây ợ hơi, ợ chua. Nếu uống rượu bia cùng các thực phẩm chiên nướng, thịt muối, thịt xông khói..., nguy cơ nguy hại đến sức khỏe càng cao. Do các thực phẩm này chứa chất nitrosamine, khi kết hợp với cồn trong rượu có thể gây ung thư vùng hầu họng, thực quản, đại tràng.

Ngồi nhiều, ít vận động

Ít vận động làm giảm nhu động ruột và chức năng tiết dịch tiêu hóa của dạ dày, ruột. Điều này khiến thức ăn bị tích tụ trong hệ tiêu hóa, gây chướng hơi, đầy bụng. Ngoài ra ngồi nhiều còn làm tăng áp lực lên vùng hậu môn, trực tràng nên nhiều người làm văn phòng bị trĩ, thậm chí sa trực tràng.

Theo thông tin của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hơn 10% dân số nước ta mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa và có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, đường ruột là nơi tập trung hơn 70% thành phần hệ miễn dịch. Bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh là cách giúp hệ miễn dịch được vận hành trơn tru, sẵn sàng kích hoạt khi có tác nhân gây hại xâm nhập vào cơ thể.

Tiến sĩ Khanh khuyên, dân văn phòng cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, hợp lý; tăng cường vận động, rèn luyện thể dục thể thao. Uống đủ nước lọc, hạn chế sử dụng rượu bia, trà, trà sữa; cân đối thành phần dinh dưỡng trong các bữa ăn giữa bốn nhóm chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất giúp phòng bệnh tiêu hóa, nâng cao sức khỏe.

Trịnh Mai