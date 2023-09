Thói quen ăn uống không tốt cho phái đẹp

Nữ giới không ăn protein vào bữa sáng làm giảm năng lượng, tiêu thụ quá nhiều vào buổi tối có thể ngủ không ngon giấc.

Khi còn nhỏ, nhu cầu ăn uống của bé trai và bé gái gần giống nhau. Thời điểm dậy thì, nhu cầu dinh dưỡng của hai giới có thể khác nhau. Đến tuổi trưởng thành, phụ nữ có xu hướng cần ít calo hơn nam giới nhưng vitamin và khoáng chất lại cao.

Sự thay đổi nội tiết tố liên quan đến kinh nguyệt, sinh con và mãn kinh làm tăng nguy cơ thiếu máu, yếu và loãng xương. Chế độ ăn cần bổ sung nhiều chất sắt, canxi, magie, vitamin D, vitamin B9... Dưới đây là những sai lầm về ăn uống mà phụ nữ nên tránh.

Bỏ bữa sáng

Một số người nghĩ rằng bỏ bữa sáng giúp cắt giảm lượng calo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn sáng hỗ trợ giảm cân tốt hơn. Phụ nữ ăn đủ bữa có xu hướng ít tăng cân, dễ duy trì cân nặng ở mức phù hợp. Người thường xuyên ăn sáng cũng nhận được nhiều chất xơ, canxi, vitamin A và C, riboflavin, kẽm, sắt. Bữa sáng nên cân bằng các nhóm chất bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất.

Thói quen ăn sáng không có protein có thể làm giảm khối lượng cơ. Phụ nữ có thể cung cấp protein cho cơ thể bằng một ly sữa vào buổi sáng, chọn sữa chua giàu protein hoặc ăn thêm các loại hạt.

Không có kế hoạch

Ăn uống tùy theo sở thích, lạm dụng thực phẩm nhiều calo nhưng ít chất dinh dưỡng không tốt cho sức khỏe. Phái đẹp nên ăn thực phẩm lành mạnh như rau củ quả, thịt gia cầm, hải sản, nguồn chất béo tốt.

Cơ thể cần chất béo trong chế độ ăn nhưng cần chú ý đến số lượng và loại. Có hai loại chất béo chính là bão hòa và không bão hòa. Nạp quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, nguy cơ phát triển bệnh tim. Trung bình nam giới không nên tiêu thụ quá 30 g chất béo bão hòa mỗi ngày, ở phụ nữ là 20g.

Phụ nữ nên hạn chế ăn vặt để tránh tăng cân. Ảnh: Freepik

Ăn nhiều vào ban đêm

Tiêu thụ nhiều thực phẩm trước khi đi ngủ căng thẳng cho dạ dày, làm rối loạn giấc ngủ. Nữ giới nên duy trì thói quen ăn sáng đầy đủ, có thể ăn nhẹ trước khi lên giường. Nên tránh các món giàu chất bột đường, nhiều dầu mỡ, nước ngọt.

Tiêu thụ ít calo trong thời gian dài

Chế độ ăn ít calo có thể gây hại cho phụ nữ nhiều hơn nam giới vì chúng ảnh hưởng đến nội tiết tố. Về lâu dài, nạp năng lượng thấp liên tục có thể dẫn đến kinh nguyệt không đều và vô sinh. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị mất xương. Người áp dụng chế độ ăn ít calo nên có sự tư vấn của bác sĩ.

Ăn vặt thay vì đủ bữa

Đồ ăn vặt, chế biến sẵn, thực phẩm chiên rán chứa lượng lớn chất béo có thể làm mất cân bằng hormone estrogen, testosterone, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Chất béo bão hòa, đường hoặc muối cũng có thể tác động xấu đến nội tiết tố nữ.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That, Eating Well)