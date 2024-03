Thói quen ăn sáng làm chậm lão hóa da

Uống nước lọc sau khi thức dậy và ăn bữa sáng với trái cây, quả bơ, trứng, yến mạch giúp cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết để da tái tạo, làm chậm lão hóa.

Lão hóa da không thể tránh khỏi khi già đi, nhưng có nhiều cách giúp hạn chế nếp nhăn, duy trì làn da trẻ trung lâu hơn. Ngoài sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, bổ sung dinh dưỡng từ bên trong cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da.

Một số thói quen ăn sáng dưới đây được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên áp dụng để có làn da mịn màng.

Uống nước lọc

Trước khi nhâm nhi cà phê sáng, hãy bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước lọc đầy. Uống nước không chỉ giúp đào thải các độc tố khỏi cơ thể mà còn hỗ trợ giữ ẩm và đàn hồi cho da. Lão hóa khiến da mất đi độ đàn hồi, chảy xệ và nhăn nheo.

Bạn có thể thêm một ít chanh để tăng hương vị cho nước. Những loại trái cây họ cam quýt này cũng cung cấp một lượng vitamin C tốt cho da.

Bơ

Phủ bơ lên bánh mì kẹp hoặc ăn kèm với trứng luộc là gợi ý lành mạnh cho bữa sáng. Tia cực tím (UV) trong ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm.

Quả bơ chứa nhiều axit béo omega-3 có thể làm giảm độ nhạy cảm của da với tia UV. Những axit béo này có thể giảm viêm và tăng cường hydrat hóa (cấp nước) cho da.

Bổ sung omega-3 trong chế độ ăn uống còn có thể giảm nguy cơ ung thư da, có lợi cho điều trị bệnh vảy nến, viêm da dị ứng và mụn trứng cá.

Quả bơ và các loại hạt cung cấp tốt axit béo omega-3 cho da. Ảnh: Anh Ngọc

Trái cây

Thêm trái cây vào bữa sáng để hỗ trợ sức khỏe làn da khi già đi. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Trái cây giàu vitamin C như cam quýt, dâu tây, kiwi có vai trò trong việc giảm các dấu hiệu lão hóa da nhờ tăng cường sản xuất collagen, duy trì độ đàn hồi. Các loại rau củ như ớt chuông, cà chua, bông cải xanh cũng dồi dào vitamin C.

Yến mạch

Một bát yến mạch cho bữa sáng lành mạnh. Thực phẩm này có chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan, thúc đẩy quá trình lành da, đồng thời làm chậm lão hóa. Beta-glucan phục hồi các tế bào miễn dịch trong da, tái tạo tế bào sản xuất collagen, ngăn ngừa nếp nhăn.

Để có thêm nhiều lợi ích cho da, bạn có thể bổ sung một ít quả óc chó hoặc hạt lanh vào yến mạch.

Trứng

Cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng trứng trong buổi sáng là cách giữ cho làn da khỏe mạnh. Trứng chứa protein và vitamin D chất lượng cao, có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm nếp nhăn hình thành.

Ngũ cốc

Ngũ cốc nguyên hạt với sữa chứa ít đường là nguồn vitamin D, B2 và kẽm lành mạnh. Những chất dinh dưỡng này giúp giảm nếp nhăn bằng cách tăng cường sản xuất collagen và săn chắc da.

Anh Ngọc (Theo Eat this not that)