Các loại vitamin tốt cho làn da khô

Vitamin B, C, D, E và kẽm giảm tình trạng mất nước, cải thiện kết cấu da, chống viêm, hạn chế khô da khi mắc bệnh chàm, vẩy nến.

Da khô là tình trạng phổ biến, có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Da của người mắc các bệnh chàm, vẩy nến thường khô hơn bình thường. Những yếu tố khác góp phần gây khô da như tuổi tác, môi trường sống, thói quen tắm, một số loại thuốc.

Da cần nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng để thực hiện các chức năng. Ngoài sử dụng sản phẩm cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi tự nhiên cho da khô, bổ sung vitamin và khoáng chất dưới đây cũng mang lại nhiều lợi ích.

Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B không chỉ tốt cho hệ thần kinh mà cả làn da. Vitamin này cải thiện tế bào sừng, chiếm hơn 90% tế bào ở lớp ngoài cùng của da (biểu bì), giảm mất nước tự nhiên, cải thiện kết cấu và độ săn chắc da. Thực phẩm như thịt gà, cá hồi, trứng, trái cây như táo, chuối, bơ cung cấp vitamin nhóm B cho cơ thể.

Da khô có thể do tuổi tác, môi trường sống hoặc một số bệnh về da. Ảnh: Freepik

Vitamin C

Đặc tính chống oxy hóa của vitamin C có khả năng chống lại các gốc tự do, ô nhiễm, tia cực tím. Vitamin này cũng tăng cường collagen, bảo vệ da khỏi mất nước. Vitamin C còn giúp hình thành lớp ngoài của da, giảm dấu hiệu lão hóa, chống viêm.

Vitamin C có trong các thực phẩm thường ngày như cây họ cam quýt, dâu tây, bông cải xanh, khoai tây...

Vitamin D

Vitamin D duy trì hệ thống miễn dịch, hỗ trợ tăng trưởng tế bào và chức năng hàng rào bảo vệ da. Tế bào sừng ở lớp biểu bì cũng là tế bào hình thành vitamin D. Nó còn có tác dụng giảm các triệu chứng về da như bệnh chàm, vẩy nến.

Mọi người có thể bổ sung vitamin bằng cách tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Vitamin D cũng có trong các loại cá như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu; thịt đỏ; gan; lòng đỏ trứng.

Vitamin E

Vitamin E có đặc tính chống oxy hóa giúp da chống lại các gốc tự do, là thành thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da. Khi thoa lên da, vitamin E có thể giảm khô và ngứa, hạn chế hình thành sẹo và rạn da.

Cơ thể có thể hấp thu vitamin E thông qua thực phẩm như các loại hạt, rau cải bó xôi, dầu ô liu và ngũ cốc nguyên hạt.

Thực phẩm giàu vitamin B, C, D, E và kẽm tốt cho da khô. Ảnh: Freepik

Kẽm

Kẽm là vi chất giữ cho hệ thống miễn dịch hoạt động tốt và chữa lành vết thương. Kẽm có thể có lợi cho da khô, nhất là ở người mắc bệnh chàm hoặc vẩy nến. Khoáng chất này có đặc tính chống viêm và ngăn ngừa tác hại của tia cực tím.

Khi thoa lên da, khoáng chất này có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa mạnh, giảm viêm mạn tính. Các nguồn kẽm tốt bao gồm thịt, động vật có vỏ, chế phẩm từ sữa như phô mai, bánh mì, ngũ cốc...

Ngoài chăm sóc da phù hợp, một số thay đổi trong lối sống có thể cải thiện da khô như ăn nhiều trái cây và rau; giảm lượng đường và thực phẩm chế biến sẵn; uống nhiều nước; thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày; sử dụng sản phẩm tự nhiên tốt cho da khô như dầu dừa, dầu ô liu.

