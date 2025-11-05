Thiếu nữ trầm cảm tăng 40 kg

TP HCMLê, 16 tuổi, trầm cảm phải dùng thuốc nhiều tác dụng phụ khiến ăn uống không kiểm soát, tăng 40 kg trong hơn một năm.

Gia đình Lê chuyển từ TP HCM ra miền Trung sống, thay đổi môi trường khiến Lê không hòa nhập được với bạn bè, ít giao tiếp. Lê hay cáu gắt, có hành động hành hung, ăn uống không kiểm soát, đặc biệt thích ăn bánh ngọt, ăn đến mức nôn ra vẫn không dừng lại được. Bác sĩ chẩn đoán rối loạn lo âu, trầm cảm nặng, dùng thuốc điều trị thần kinh đồng thời can thiệp tâm lý.

Sau hơn một năm, Lê tăng 40 kg, nặng 97 kg, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị béo phì với chỉ số BMI 36.1, béo phì mức cao nhất. Lê còn bị gan to, gan nhiễm mỡ độ ba, buồng trứng đa nang và nang giáp nhỏ ở hai thùy.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết có ba vấn đề sức khỏe tâm thần thường liên quan đến béo phì gồm trầm cảm nặng, rối loạn ăn uống vô độ và hội chứng ăn đêm. Lê gặp cả ba tình trạng này.

Béo phì và trầm cảm có mối quan hệ hai chiều. Thanh thiếu niên bị trầm cảm có nguy cơ béo phì cao hơn bởi trạng thái buồn bã, mất hứng thú lo lắng, stress làm gia tăng hoạt động của trục dưới đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận, tăng cảm giác thèm ăn dẫn đến thừa cân và béo phì. Người bệnh điều trị bằng thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc chống loạn thần có thể gặp các tác dụng phụ của thuốc, khó kiểm soát cân nặng.

Bác sĩ Hoàng khám, tư vấn liệu trình giảm cân cho Lê. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị béo phì song song trị liệu thần kinh cho người bệnh để ổn định tâm lý, từ đó mới có thể giảm cân bền vững. Bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân của Lê với mục tiêu đầu tiên là khống chế được các cơn thèm ăn không thể kiểm soát. Bác sĩ phối hợp thuốc uống và tiêm với liều phù hợp độ tuổi, thể trạng của Lê để giảm dần và cắt cảm giác thèm ăn.

Hơn một tuần đầu tiên, Lê chưa "cai" được bánh ngọt nên vẫn lén mua về. Tuy nhiên đến tuần thứ hai, các cơn thèm giảm dần, lượng thức ăn giảm chỉ còn một nửa, cắt hoàn toàn bánh ngọt. Lê đi bộ với bơi xen kẽ, kiên trì mỗi ngày để đốt nhiều calo hơn.

Thời gian điều trị béo phì, Lê sống tại TP HCM với ông bà ngoại và dì, được động viên, đồng hành sát sao từ việc dùng thuốc đúng cữ tới tập thể thao, ăn uống và nâng đỡ tinh thần nên tâm trạng cũng đỡ hơn, giảm 3 kg trong hai tuần. Cô cho biết kết quả giảm cân bước đầu giúp thêm động lực cố gắng.

Sau hơn 4 tháng điều trị, Lê giảm 25 kg, hiện cân nặng 72 kg, được điều chỉnh liều thuốc điều trị trầm cảm song vẫn tiếp tục liệu trình giảm cân để về 65 kg.

Lê giảm 25 kg sau hơn 4 tháng điều trị giảm cân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Điều trị béo phì đa mô thức với nhiều hoạt động như thay đổi chế độ ăn, lối sống, hành vi kết hợp sử dụng thuốc theo chỉ định bác sĩ, giúp người bệnh giảm cân an toàn, tác động tích cực đến tinh thần. Người có vấn đề về tâm lý nên đi khám sớm, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng gây hại sức khỏe.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi