Thiếu niên 17 tuổi giảm 13 kg trong hai tháng

TP HCMHiếu, 17 tuổi, sau hai tháng điều trị béo phì theo phác đồ cá nhân hóa đã giảm 13 kg, cải thiện chức năng gan, giảm cảm giác thèm ăn.

Hiếu nặng hơn 100 kg, cao 1,82 m, gần đây thường xuyên mệt mỏi, khó thở, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội kiểm tra trong tình trạng béo phì độ hai, BMI 33,8. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan, nồng độ acid uric, cholesterol toàn phần đều vượt mức an toàn, rối loạn chuyển hóa.

TS.BS Lê Bá Ngọc, Phòng khám Kiểm soát cân nặng và điều trị béo phì, cho biết ở tuổi 17, các chỉ số này đáng lo ngại. Người bệnh cần giảm cân sớm để tránh các biến chứng như đái tháo đường, viêm khớp, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đột quỵ...

Bệnh nhân được bác sĩ tư vấn tình hình sức khỏe hiện tại. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Ngọc, Hiếu đang tuổi đi học, cần ăn uống đầy đủ chất để phát triển thể chất, tránh mệt mỏi gây kiệt sức. Bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa dựa trên lịch học tập, sinh hoạt riêng của Hiếu, bao gồm dinh dưỡng, vận động, điều trị tâm lý. Đồng thời, Hiếu dùng thuốc giảm cân đường tiêm để kiểm soát cảm giác đói.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh thay đổi chế độ ăn với nhiều rau xanh, đạm nạc, hạn chế tinh bột, nước ngọt và đồ chiên rán, bỏ thói quen ăn đêm. Xen kẽ lịch học trong ngày, Hiếu cần tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày. Các bài tập gồm bộ nhanh và đạp xe tại chỗ, sau đó tăng dần cường độ để cơ thể thích nghi mà không gây áp lực lên tim, khớp hay cột sống.

Sau gần hai tháng tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ, Hiếu không còn cảm giác thèm ăn như trước, thay vào đó ăn đúng bữa hơn, thói quen ăn uống lành mạnh. Cân nặng của Hiếu giảm còn 99 kg, tương đương hơn 10% trọng lượng cơ thể. Chỉ số men gan, mỡ máu và acid uric cải thiện. Nhờ thay đổi sinh hoạt lành mạnh, Hiếu ngủ tốt hơn, tinh thần thoải mái và năng động, đặt mục tiêu giảm cân về mức bình thường.

Bác sĩ Ngọc cho biết tỷ lệ thừa cân, béo phì ở Việt Nam hiện có xu hướng trẻ hóa, thường gặp ở độ tuổi từ 5-19 tuổi. Một phần nguyên nhân do chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, ít vận động. Bác sĩ khuyến nghị phụ huynh nên theo dõi cân nặng và chiều cao của con, đưa đi khám khi có dấu hiệu tăng cân bất thường. Điều trị sớm, đúng hướng giúp trẻ phục hồi thể chất và tinh thần, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Hà Nhung

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi