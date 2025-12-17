Thiếu máu do lạc nội mạc tử cung

Hà NộiChị Trang, 36 tuổi, bị lạc nội mạc tử cung khiến kỳ kinh nguyệt kéo dài, xuất huyết, được bác sĩ truyền bù máu và kê thuốc điều trị.

Chị Trang bị u lạc nội mạc cơ tử cung và cả hai buồng trứng, ba năm trước được bác sĩ ở Đức đặt dụng cụ vào tử cung điều trị rong kinh. Một năm sau, chị rong kinh kéo dài, hoa mắt chóng mặt, tim đập nhanh, về nước đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội điều trị.

Bác sĩ Hoàng Mỹ Kim, Trung tâm Sản Phụ khoa, ghi nhận chị Trang bị thiếu máu do rong kinh ồ ạt, lượng huyết sắc tố 4,7 g/dl, trong khi người bình thường 11-14,7 g/dl, chỉ số tế bào hồng cầu 12% so với mức tiêu chuẩn là 35-46,7%. "Người bệnh mất gần 45% thể tích tuần hoàn do rong kinh kéo dài", bác sĩ Kim nói, chỉ định truyền bù máu, kê thuốc điều trị cho chị Trang. Sau khi sức khỏe ổn định, chị được xuất viện và tiếp tục theo dõi định kỳ.

Lạc nội mạc tử cung không ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng song nếu xuất huyết quá nhiều có thể dẫn tới thiếu máu mạn tính. Phụ nữ mắc bệnh được điều trị theo phác đồ cá thể hóa, tùy thuộc vào mức độ bệnh hoặc độ tuổi... Phụ nữ mắc bệnh nhẹ hoặc chưa có mong muốn sinh con, bác sĩ ưu tiên ổn định triệu chứng bằng thuốc giảm đau hoặc nội tiết. Bệnh nhân có khối u lớn, đau nhiều không đáp ứng thuốc hoặc có nguy cơ biến chứng sẽ được can thiệp nội soi. Riêng nhóm bệnh nhân vô sinh, bác sĩ có thể tư vấn cân nhắc phẫu thuật trước hay chuyển sang hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo (IUI), thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Bệnh không có triệu chứng không điển hình, nhiều trường hợp chẩn đoán muộn. Các biểu hiện thường gặp gồm đau bụng kinh dữ dội, đau khi quan hệ tình dục, rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, buồn nôn). Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám sớm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Hằng Trần