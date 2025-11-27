Thay van tim không cần phẫu thuật bệnh nhân

TP HCMÔng Quýnh, 68 tuổi, hẹp van động mạch chủ biến chứng suy tim, không thể phẫu thuật do mắc nhiều bệnh nền, được bác sĩ thay van tim qua ống thông.

Ông Quýnh bị hẹp van động mạch chủ ba năm trước, triệu chứng không rõ rệt, sinh hoạt bình thường, chỉ choáng nhẹ mỗi khi thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng, thỉnh thoảng nhói râm ran vùng ngực rồi hết. Ba tháng nay ông khó thở khi gắng sức kèm cơn đau ngực sau xương ức, không thể lao động nặng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, chẩn đoán bệnh nhân bị hẹp khít van động mạch chủ. Đây là tình trạng van mở ra không hết, cản trở máu tống ra đại tuần hoàn làm giảm cung lượng tim, giảm tưới máu các cơ quan. Bệnh âm thầm tiến triển trong thời gian dài, gây biến chứng suy tim độ 3. Nếu để một thời gian nữa không can thiệp, suy tim diễn tiến đến giai đoạn cuối, nguy cơ loạn nhịp tim, viêm nội tâm mạc, đột tử. Nếu không điều trị ở giai đoạn này, tiên lượng sống trên 2 năm chỉ 50%, theo giáo sư Nhân.

Bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, suy tim, hở van động mạch chủ trung bình, bệnh tim thiếu máu cục bộ, rối loạn lipid máu, không thể phẫu thuật do tiềm ẩn nhiều rủi ro. Êkíp áp dụng kỹ thuật cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) bởi đây là phương pháp xâm lấn tối thiểu, người bệnh không cần cưa xương ức, giảm nguy cơ biến chứng. Lá van mới có tuổi thọ đến 12 năm.

Các bác sĩ can thiệp cấy van động mạch chủ qua ống thông cho bệnh nhân. Ảnh: Trung Vũ

Động mạch chủ của bệnh nhân hơi ngoằn ngoèo khiến việc luồn ống thông từ động mạch đùi lên van động mạch chủ gặp khó khăn. Động mạch chủ còn nằm ngang. Nếu dùng loại van cũ (tự bung), thao tác sẽ khó. Bác sĩ sử dụng loại van thế hệ mới (nong bằng bóng), thân của ống thông khá mềm mại nên dễ dàng đi qua những đoạn mạch uốn lượn. Sau hơn một giờ, lá van mới được đặt đúng vị trí, đảm nhiệm vai trò chuyển máu cho cơ thể. Chức năng tim của bệnh nhân cải thiện, hết khó thở, mệt mỏi, đau ngực, xuất viện sau ba ngày.

Giáo sư Nhân đánh giá lá van mới hoạt động tốt, người bệnh ít đau, có thể thực hiện các công việc bình thường sau khoảng 4-6 tuần.

Giáo sư Nhân hỏi thăm sức khỏe ông Quýnh vào ngày thứ hai sau can thiệp. Ảnh: Minh Huyền

Giáo sư Nhân cho hay SAPIEN 3 là thế hệ van nong bằng bóng tiên tiến hiện nay. So với các loại van TAVI khác, van SAPIEN 3 có độ chính xác định vị cao. Kích thước van nhỏ gọn giúp bác sĩ dễ dàng can thiệp mạch vành hay đặt một van mới trong tương lai, nhờ đó người bệnh nặng có thêm cơ hội sống khỏe. Cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) là kỹ thuật khó, nếu thao tác không khéo dễ dẫn đến những rủi ro ngoài ý muốn như chảy máu, tắc mạch, vỡ động mạch chủ gây tử vong. Kỹ thuật này đã được bảo hiểm y tế phê duyệt, giúp bệnh nhân có cơ hội điều trị bằng phương pháp hiện đại với chi phí hợp lý.

Thu Hà