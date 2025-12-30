Thay van tim không cần phẫu thuật

TP HCMBà Thủy, 61 tuổi, suy tim độ 3, được bác sĩ can thiệp thay van động mạch chủ qua ống thông.

Bà Thủy bị rối loạn lipid máu, đái tháo đường nhiều năm, không mắc bệnh nền tim mạch song một tháng nay khó thở, mệt khi đi bộ nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả siêu âm tim cho thấy bà bị hẹp khít van động mạch chủ do thoái hóa, biến chứng suy tim độ 3.

Hẹp van động mạch chủ là tình trạng van mở ra không hết, làm giảm hoặc chặn lưu lượng máu từ tim đi nuôi cơ thể. Hẹp van động mạch chủ được chia thành ba mức độ gồm nhẹ, vừa và nặng (còn gọi là hẹp khít). Mức độ hẹp càng tăng thì rủi ro suy tim và đột tử càng lớn.

BS.CKII Nguyễn Văn Dương, Bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết chức năng tim của bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng, bắt buộc phải thay van tim. Nếu trì hoãn, bệnh sẽ diễn tiến gây đau thắt ngực do cơ tim thiếu máu nuôi, tăng nguy cơ viêm nội tâm mạc, loạn nhịp tim, hình thành huyết khối, đột quỵ, đột tử.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đánh giá bà Thủy mắc nhiều bệnh nền, nguy cơ rủi ro mất máu, nhiễm trùng khi phẫu thuật. Khoảng 1/3 bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng không thể phẫu thuật do các bệnh lý nội khoa kèm theo song có thể khắc phục bằng kỹ thuật cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI). Quá trình can thiệp chỉ qua một đường mở nhỏ (khoảng 6-8 mm) ở động mạch đùi, giảm nguy cơ mất máu, nhiễm trùng, các nguy cơ do gây mê và chạy tim phổi nhân tạo, phục hồi sức khỏe nhanh.

Bác sĩ can thiệp cấy van động mạch chủ qua ống thông cho bệnh nhân. Ảnh: Trung Vũ

Êkíp sử dụng van SAPIEN 3 - thế hệ van nong bằng bóng (balloon-expandable valve) tiên tiến. So với các loại van TAVI khác, SAPIEN 3 có độ chính xác cao, van có huyết động học ổn định, kích thước gọn giúp khả năng can thiệp mạch vành trong tương lai dễ, thời gian làm thủ thuật rút ngắn, chưa đầy một giờ, theo giáo sư Nhân.

Các bác sĩ gây tê tại chỗ, luồn ống thông từ động mạch đùi, đưa van nhân tạo đến đúng vị trí van tim bị hẹp, rồi bung ra dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch kỹ thuật số. Lá van mới nằm đúng vị trí, không bị di lệch và đảm nhiệm vai trò bơm máu cho cơ thể.

Sau can thiệp bà Thủy có thể ăn uống trở lại, đi lại nhẹ nhàng, xuất viện 3 ngày sau đó.

Bà Thủy tỉnh táo, có thể trò chuyện sau vài giờ can thiệp. Ảnh: Trung Vũ

Theo bác sĩ Dương, có nhiều yếu tố nguy cơ gây hẹp van động mạch chủ do thoái hóa, trong đó có rối loạn mỡ máu và đái tháo đường. Hai tình trạng này là tác nhân thúc đẩy tiến trình xơ vữa động mạch đồng thời làm cho quá trình thoái hóa van diễn ra nhanh hơn, lâu ngày gây hẹp khít van động mạch chủ. Các yếu tố nguy cơ khác gồm thừa cân béo phì, hút thuốc lá, tăng huyết áp, tuổi tác.

Sau can thiệp TAVI, bệnh nhân hồi phục và có thể thực hiện những công việc nhẹ nhàng sau khoảng 2-4 tuần, lưu ý tập thể dục vừa sức, tránh bài tập hoặc công việc nặng. Duy trì chế độ ăn có lợi cho tim mạch, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc... để ngăn ngừa biến chứng.

