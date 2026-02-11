Thay van tim cho cụ ông 80 tuổi

TP HCMÔng Hùng, 80 tuổi, hẹp van tim 20 năm, nay được bác sĩ điều trị bằng kỹ thuật thay van qua ống thông ít xâm lấn, xuất viện sau 3 ngày.

Một ngày sau khi được can thiệp cấy van tim qua ống thông (TAVI), van mới hoạt động trơn tru, ông Hùng tự đi lại, ăn uống ngon miệng hơn, nói chuyện không còn hụt hơi.

Trước đó ông điều trị thuốc do lo ngại phẫu thuật. 6 tháng gần đây, triệu chứng nặng dần, khiến ông khó thở, sụt 3 kg. GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tình trạng hẹp van động mạch chủ của ông Hùng tiến triển rất nặng, biến chứng suy tim độ 3-4. Nếu không thay van tim, bệnh nhân có nguy cơ loạn nhịp tim, đột tử.

Bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng yếu, nhiều bệnh nền gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), khó chịu đựng ca mổ mở kéo dài nhiều giờ. Nếu đặt nội khí quản để gây mê toàn thân, thời gian cai máy thở sẽ kéo dài và khó khăn, người bệnh có thể suy hô hấp cấp. Êkíp quyết định can thiệp ít xâm lấn bằng phương pháp cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI).

Bác sĩ thực hiện cấy van động mạch chủ qua ống thông cho người bệnh. Ảnh: Trung Vũ

Êkíp đối diện nhiều thách thức khi thực hiện thủ thuật cho ông Hùng. Đầu tiên là kích thước vòng van động mạch chủ cần thay hơn 32 mm, lớn nhất trong số các ca TAVI êkíp từng thực hiện tại bệnh viện Tâm Anh, do đó nguy cơ van bị tuột sau khi đặt cao. Thứ hai, thành mạch vôi hóa nhiều, gây cản trở quá trình đưa dụng cụ vào tiếp xúc với lá van tự nhiên. Giữa động mạch chủ ngực và động mạch chủ bụng có một đoạn bị gập góc hai lần, mỗi lần 90 độ, tạo thành hình chữ Z, khó đưa van vào đúng vị trí. Cuối cùng, góc động mạch chủ lớn (80 độ) khiến việc đẩy van vào vị trí đặt cũng khó.

Bệnh nhân được gây tê tại chỗ, tỉnh táo trong suốt quá trình thủ thuật. Các bác sĩ gây mê hồi sức, túc trực trong phòng can thiệp để kịp thời ứng phó khẩn cấp. Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại, bác sĩ luồn ống thông từ động mạch đùi, "lách" qua các đoạn động mạch gập góc, cẩn thận tránh làm tổn thương thành mạch bị vôi hóa dày. Sau đó, êkíp đưa van nhân tạo Sapien 3 đến đúng vị trí van tim bị hẹp và bung ra. Kiểm tra sau thủ thuật, van mới nằm đúng vị trí, bám chắc, không di lệch.

Gần 3 giờ sau, ông Hùng ngồi dậy, vận động nhẹ tại giường. Triệu chứng mệt, khó thở cải thiện rõ, không đau dù vừa trải qua ca thay van tim phức tạp.

Giáo sư Nhân hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân trước lúc xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo giáo sư Nhân, TAVI là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, người bệnh không cần cưa xương ức, quá trình can thiệp chỉ qua một đường mở nhỏ (6-8 mm), giảm mất máu, ít đau, xuất viện sớm và hồi phục sức khỏe nhanh. Đây là lựa chọn hàng đầu với nhóm bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý mạn tính, lớn tuổi, sức khỏe yếu, không thể phẫu thuật như trường hợp ông Hùng.

Sau can thiệp, người bệnh có thể quay lại sinh hoạt bình thường ngay, thực hiện công việc nhẹ nhàng sau khoảng 1-2 tuần. Song song với việc dùng thuốc và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh nhân cần duy trì lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát bệnh nền... để phòng ngừa tái hẹp.

Thu Hà