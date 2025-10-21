Thay van động mạch chủ cho người suy tim

TP HCMBà Khánh, 69 tuổi, bị hẹp van động mạch chủ, nay được bác sĩ can thiệp thành công.

Bà Khánh bị hẹp van động mạch chủ nặng từ năm 2023, được bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay van. Song, bà tuổi cao lại có bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hẹp mạch vành nên từ chối mổ, mong muốn theo dõi nội khoa. Một tháng trước, bà mệt nhiều, nặng ngực khi gắng sức dù vẫn uống thuốc theo toa đều đặn. 10 ngày sau triệu chứng nặng dần, bà được thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) tại một bệnh viện ở TP HCM nhưng không thành công nên sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh can thiệp lại.

Ngày 21/10, GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết hẹp van động mạch chủ là tình trạng van không thể mở ra hoàn toàn, làm giảm hoặc chặn lưu lượng máu từ tim (thất trái) đi nuôi cơ thể. Ban đầu, tim làm việc nhiều hơn để bù đắp lại lượng máu thiếu hụt, đưa đến các cơ quan trong cơ thể. Khi tim bị quá sức, dẫn đến phì đại cơ tim thất trái hoặc suy tim.

Hẹp van động mạch chủ được chia thành ba mức độ là hẹp nhẹ, vừa và nặng (khít). Lá van của bà Khánh bị hẹp nặng nhiều năm, dẫn đến hậu quả suy tim độ 2. Nếu để một thời gian nữa không điều trị, bệnh sẽ diễn tiến gây suy tim nặng hơn đồng thời tăng nguy cơ viêm nội tâm mạc, loạn nhịp tim.

Theo giáo sư Nhân, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) là phương pháp ít xâm lấn, hiệu quả cao, giúp hồi phục nhanh, giảm nguy cơ biến chứng so với phẫu thuật tim hở phải cưa xương ức, phù hợp cho người tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền như bà Khánh. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó, nếu thao tác không chuẩn dễ dẫn đến những rủi ro như chảy máu, tắc mạch, van trượt khỏi vị trí dự kiến, hở van, nhịp tim mất ổn định.

Giáo sư Nhân (giữa) luồn ống thông đến vị trí van động mạch chủ cần thay. Ảnh: Thanh Luận

Bệnh nhân được gây tê tại chỗ, tỉnh táo trong suốt quá trình làm thủ thuật. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch kỹ thuật số, bác sĩ xác định và đưa van đến vị trí chính xác, bung ra và hoạt động thay thế van tim bị hẹp. Sau 8 giờ, bà có thể đi lại nhẹ nhàng, xuất viện sau hai ngày, chỉ cần dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu trong ba tháng.

Phòng ngừa hẹp van động mạch chủ bằng cách kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết, mức cholesterol, bỏ thuốc lá, ăn nhiều rau quả, giảm mỡ động vật, hạn chế ăn phủ tạng động vật, tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, điều trị triệt để nhiễm trùng răng miệng. Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để bác sĩ phát hiện hẹp van động mạch chủ hoặc các bệnh tim khác trước khi bệnh tiến triển.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi