Hút thuốc lá 20 năm, tắc hẹp ba nhánh mạch máu tim

TP HCMAnh Trung, 44 tuổi, hút thuốc lá hơn 20 năm, bác sĩ chẩn đoán tắc hẹp ba nhánh mạch vành nuôi tim và có mảng xơ vữa bít cứng lòng mạch.

Anh Trung được phát hiện hẹp động mạch vành phải, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước do xơ vữa năm 2023, đã đặt stent nong mạch vành phải, tiếp tục điều trị bằng thuốc. Một tháng trước, anh đau ngực, GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định chụp mạch vành, kết quả xác định toàn bộ mạch vành trái gồm động mạch mũ và động mạch liên thất trước tắc hoàn toàn. Nguồn cung máu cho tim chỉ đến từ động mạch vành phải nên cơ tim có dấu hiệu thiếu máu nuôi, nguy cơ suy tim rất cao.

"Mới ngoài 40 tuổi đã tắc hẹp cả ba mạch máu nuôi tim do mảng xơ vữa là ít gặp", GS Nhân nói, thêm rằng nguyên nhân có thể do anh Trung hút thuốc lá nhiều năm.

Nếu không nong mạch sớm, mạch vành phải tái hẹp sẽ chặn toàn bộ dòng máu đến tim, anh Trung nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột tử. Tuy nhiên đoạn hẹp ở động mạch mũ của bệnh nhân quá nhỏ (1,5 mm), trong khi đường kính stent nhỏ nhất là 2 mm nên không thể can thiệp nhánh mũ. Bác sĩ nong lại nhánh liên thất trước cho người bệnh. GS Nhân cho hay trước đây khó có thể tái thông nhánh này bằng chụp mạch máu cản quang. Nhược điểm của kỹ thuật này là sự chồng lấp hình ảnh và độ phân giải thấp, khiến đánh giá tổn thương gặp một số hạn chế, gây khó khăn nhất định cho quá trình luồn dây dẫn cũng như chọn stent kích thước phù hợp.

Để khắc phục, sau khi đi qua được chỗ tắc, bác sĩ kết hợp kỹ thuật chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT). Với độ phân giải lớn (phóng to ảnh mạch máu gấp 10 lần so với kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch vành IVUS), OCT giúp hiển thị chi tiết các lớp mô trong thành động mạch vành. Bác sĩ nhìn thấy chi tiết mảng xơ vữa, chọn dây dẫn, bóng nong, stent với kích thước chính xác và kỹ thuật can thiệp phù hợp nhất.

Êkíp khơi thông được dòng chảy qua động mạch liên thất trước thành công sau ba giờ. Sau can thiệp với sự hỗ trợ của OCT, stent nở tốt, áp sát thành mạch, không bóc tách ở hai đầu stent. Anh Trung hết đau ngực, hồi phục nhanh, xuất viện ngay hôm sau.

Êkíp chụp OCT sau can thiệp để kiểm tra xem có bóc tách nội mạc hai đầu stent, đảm bảo stent nở tốt, áp sát thành mạch. Ảnh: Huyền Vũ

BS.CKII Nguyễn Văn Dương, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh mạch vành (tình trạng hẹp một hoặc nhiều nhánh mạch máu nuôi tim) thường gặp ở lứa tuổi trên 50, nay có xu hướng trẻ hóa, có người bệnh chưa đến 30 tuổi. Nguyên nhân do người trẻ thường duy trì thói quen không tốt như thức khuya, stress, béo phì, ít vận động, chế độ ăn nhiều cholesterol xấu, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, sử dụng chất kích thích, không kiểm soát tốt bệnh nền...

Ở người lớn tuổi, bệnh mạch vành tiến triển theo thời gian, gây hẹp nhiều nhánh mạch vành, đến khi mảng xơ vữa lấp đầy lòng mạch thì dẫn tới cơn nhồi máu cơ tim cấp. Phần lớn người trẻ bị nhồi máu cơ tim là do huyết khối gây tắc cấp một nhánh mạch vành, theo bác sĩ Dương.

Để phòng tránh bệnh, các bác sĩ khuyến cáo không hút thuốc lá, không uống nhiều rượu bia, có chế độ ăn tốt cho tim, tập thể dục thường xuyên, tránh thừa cân béo phì, kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường... Người có các yếu tố nguy cơ như trên nên đi khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh sớm.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi