Thay đổi về tính cách sau đột quỵ

Những người hồi phục sau đột quỵ thường đối mặt với những thay đổi tính cách như dễ cáu gắt, hiếu chiến, mất động lực cảm xúc.

Sau cơn đột quỵ, ngoài những ảnh hưởng về thể chất, người bệnh có những thay đổi đáng kể về tính cách. Một số trường hợp hành động "không còn là chính mình", khiến chính bản thân và người xung quanh bất ngờ.

Trầm cảm

Trầm cảm là một thay đổi tính cách rất phổ biến xảy ra, do nhiều nguyên nhân. Trầm cảm xảy ra xuất phát từ những hạn chế do đột quỵ gây ra, chẳng hạn như suy nhược, mất thị lực... khiến người bệnh cảm thấy chán nản. Sau đột quỵ, người bệnh thường lo lắng về sức khỏe hoặc lo lắng về tỷ lệ tử vong. Cảm giác bất lực hoặc tuyệt vọng góp phần dẫn đến trầm cảm. Bên cạnh đó, các tổn thương do đột quỵ tạo ra những thay đổi về cách thức hoạt động của não, khiến hoạt động sinh học bị thay đổi cũng là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm.

Tránh xã hội

Cũng theo nghiên cứu trên, nhiều người sống sót sau đột quỵ thường trải qua cảm giác lo lắng về mặt xã hội, cụ thể 1/5 số người sau khi bị đột quỵ mắc chứng rối loạn lo âu. Nguyên nhân của tình trạng trên được giải thích do những thay đổi trong não của người bệnh. Thậm chí, một số người sống sót sau cơn đột quỵ bị khuyết tật nặng, gây khó khăn khi lái xe, ra khỏi nhà thậm chí ra khỏi giường. Tất cả những yếu tố trên dẫn đến lo lắng và né tránh xã hội. Điều này khiến sự cô đơn của người bệnh trở nên tồi tệ hơn, rất khó thoát ra nếu không có một kế hoạch cụ thể.

Mất kỹ năng nhận thức

Sau đột quỵ, người bệnh có thể đối diện với những thay đổi trong kỹ năng nhận thức, ví dụ rắc rối với ngôn ngữ, đọc và tính toán đơn giản. Một số người trở nên đãng trí, quên tên, mất đồ hoặc bỏ bê những công việc quan trọng. Mất kỹ năng nhận thức xảy ra sau đột quỵ ở hầu hết các vùng của não. Triệu chứng này xảy ra thường xuyên nhất với các cơn đột quỵ ảnh hưởng đến thùy trán, thùy đỉnh hoặc thùy thái dương.

Mất ổn định cảm xúc

Đột quỵ làm hỏng các bộ phận kiểm soát phản ứng cảm xúc của não. Sau đột quỵ, một người có thể không làm chủ được cảm xúc của mình, khóc cười bất thường.

Sau đột quỵ, người bệnh có thể nóng giận, khó kiềm chế cảm xúc. Ảnh: Freepik

Thiếu động lực

Thực tế cho thấy đột quỵ có thể dẫn đến thiếu động lực, thờ ơ. Biểu hiện bằng việc người bệnh ít quan tâm đến chuyện gặp gỡ bạn bè, gia đình, tránh xa các cuộc hội họp đồng người và bỏ thói quen làm những việc trước đây thường làm. Sự thờ ơ nêu trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Hiếu chiến

Một số người sống sót sau đột quỵ trở nên thù địch và tức giận một cách bất ngờ, cư xử "xấu tính" hoặc hung hăng hơn về thể chất. Sự hung hăng thể hiện rõ hơn ở những người trải qua một cơn đột quỵ lớn hoặc có kiểu đột quỵ gây ra chứng sa sút trí tuệ mạch máu.

Thiếu sự đồng cảm

Sau một cơn đột quỵ, bệnh nhân đôi khi trở nên ít đồng cảm hơn với người khác, bằng việc nói hoặc làm những điều gây tổn thương cho đối phương. Nguyên nhân do tổn thương ở các vùng bên phải của não, ảnh hưởng đến nhận thức của bệnh nhân về cảm xúc và nét mặt của người khác.

Mất cảm giác hài hước

Nhiều kiểu đột quỵ làm giảm khiếu hài hước của người bệnh, thể hiện qua việc không thể tạo ra những câu chuyện cười hoặc không thấy buồn cười trước những trò đùa vui. Những người bị tổn thương ở thùy trán bên phải do đột quỵ gặp khó khăn khi xem những câu chuyện cười. Họ ít cười hơn.

Mất các quy tắc trong xã hội

Nhiều người sống sót sau đột quỵ cư xử theo những cách được coi là không phù hợp về mặt xã hội. Các hành vi bao gồm lấy thức ăn từ đĩa của người lạ, lớn tiếng lăng mạ người khác, thậm chí cởi quần áo hoặc đi tiểu ở nơi công cộng. Thông thường, những bệnh nhân này không nhận ra rằng hành động của mình là không phù hợp. Họ cũng không có khả năng xin lỗi hoặc cố gắng sửa chữa hành vi.

Lòng ghen tị

Một loại đột quỵ hiếm gặp gây ra tình trạng gọi là hội chứng Othello, được đặt tên theo nhân vật trong vở kịch của Shakespeare. Hội chứng Othello đặc trưng bởi sự ghen tuông phi lý, đặc biệt trong bối cảnh của các mối quan hệ lãng mạn. Nguyên nhân do chấn thương sọ não ở vỏ não bên phải. Vùng não này bị ảnh hưởng khiến bệnh nhân ghen tuông vô cớ, buộc tội bạn đời của mình không chung thủy.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)