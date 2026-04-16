Thay đổi lối sống có khỏi đái tháo đường type 2?

Tôi bệnh đái tháo đường type 2 hai năm, thay đổi lối sống như kiêng tinh bột, tập thể dục có khỏi bệnh không? (Anh Tú, 48 tuổi)

Trả lời:

Đái tháo đường (tiểu đường) type 2 là bệnh rối loạn chuyển hóa đặc trưng với biểu hiện lượng đường trong máu luôn cao hơn so với bình thường do cơ thể thiếu hụt về tiết insulin hoặc đề kháng với insulin. Đái tháo đường type 2 chiếm khoảng 90% các loại đái tháo đường, liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, ít vận động, chế độ ăn không lành mạnh.

Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, thay đổi lối sống như áp dụng chế độ ăn lành mạnh (ưu tiên thực vật), vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, tránh rượu bia thuốc lá hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ổn định, có thể ngăn bệnh tiến triển gây biến chứng.

Bạn nên hạn chế thịt chế biến sẵn và món ăn chiên rán, nhiều đường cũng như chứa chất tạo ngọt nhân tạo trong bữa ăn. Chất tạo ngọt nhân tạo ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn đường ruột và khả năng điều hòa đường huyết, khiến bệnh đái tháo đường khó kiểm soát.

Người bệnh được lấy máu đo đường huyết tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cân nặng, chỉ số BMI tác động đến lượng đường trong máu. Người có chỉ số BMI lớn, thừa cân có nồng độ các chất như glycerol, hormone, cytokine làm tăng tình trạng kháng insulin. Do đó, bạn cần duy trì cân nặng và chỉ số BMI ở mức khuyến cáo (18,5-22,9) góp phần kiểm soát đái tháo đường tốt hơn.

Nếu đang mắc các bệnh nền như gan, thận hay tim, người bệnh nên uống thuốc theo chỉ định, kiểm soát bệnh. Bởi các bệnh này không được quản lý tốt dễ tăng đề kháng insulin, cản trở chuyển hóa đường khiến đường huyết tăng, giảm đột ngột.

ThS.BS Hà Đình Khải

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội